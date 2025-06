Kylian Mbappé continuará sem estrear pelo Real Madrid no Mundial. O clube divulgou, neste sábado (21), a lista de relacionados para o confronto com o Pachuca (MEX), pela segunda rodada do Grupo H, sem o nome do craque.

O astro foi desfalque na estreia diante do Al-Hilal, que terminou em empate por 1 a 1 na quarta-feira (18), por ter apresentado um quadro febril na véspera. No dia seguinte, a situação o levou a ser internado com gastroenterite aguda, mas no mesmo dia, o atacante recebeu liberação médica do hospital.

Mesmo com a evolução apresentada nas últimas horas, a comissão técnica, liderada por Xabi Alonso, escolheu deixá-lo fora do duelo com os Tuzos. O treinador basco terá apenas quatro atletas do setor ofensivo à sua disposição: Rodrygo, Vini Jr, Brahim Díaz e Gonzalo García, jovem que anotou o gol na igualdade da estreia. A utilização do camisa 9 na terceira rodada, diante do RB Salzburg, na quinta-feira (26), ainda não está descartada, a depender de seu progresso nos próximos dias.

Porém, nem só de notícias ruins vive o Real. Antonio Rüdiger se recuperou de uma contusão no menisco do joelho esquerdo, que o tirou de ação por quase dois meses, e está listado para um possível retorno no embate com os mexicanos.

✅ Relacionados do Real Madrid para a segunda rodada do Mundial

🧤 Goleiros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin e Fran González

🛡️ Defensores: Trent Alexander-Arnold, Lucas Vázquez, Fran García, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Youssef Enríquez, Jacobo Ramón, Raúl Asencio, Jesús Fortea e Diego Aguado

🧠 Meio-campistas: Jude Bellingham, Federico Valverde, Luka Modric, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Chema Andrés, Victor Muñoz e Mario Martín

🎯 Atacantes: Vini Jr, Rodrygo, Brahim Díaz e Gonzalo García

Real Madrid e Pachuca se enfrentam em duelo válido pela segunda rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. A partida acontece neste domingo (22), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte (EUA), às 16h (de Brasília).

