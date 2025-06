Real Madrid terá que superar Kennedy’s brasileiros nos EUA para avançar no Mundial

O Real Madrid tropeçou na estreia e ficou no empate em 1 a 1 com o Al-Hilal no Mundial de Clubes. Agora, o clube espanhol entra com a obrigação de vencer na segunda rodada da competição para manter viva a chance de chegar às oitavas de final. O clube é favorito no confronto, mas terá pela frente um adversário que tem em seu elenco dois atletas brasileiros que "homenageiam" um famoso ex-presidente dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Pachuca, do México, tem em seu elenco uma dupla de Kennedy's, que terá como missão barrar o Real Madrid de Vini Jr, Rodrygo, Bellingham e companhia. Os jogadores que são quase homônimos do ex-presidente John F. Kennedy, que governou o país entre 1961 e 1963, quando foi assassinado em um dos acontecimentos históricos que mais chocou os EUA, sede do Mundial deste ano.

continua após a publicidade

Mas deixando os fatos históricos de lado, a dupla do Pachuca é formada pelos atacantes Kenedy e John Kennedy, ambos crias do Fluminense e com títulos de expressão no futebol brasileiro. A diferença sutil nos nomes separa os jogadores que surgiram nas Laranjeiras em épocas completamente distintas.

O primeiro, Kenedy, surgiu no tricolor carioca em 2013, aos 17 anos, e brilhou no time profissional do clube antes de ir atuar na Europa, pelo Chelsea. O atacante não se firmou no Velho Continente e rodou por diversos clubes, dentro e fora da Inglaterra, como Watford, Newastle, Getafe e Granada.

continua após a publicidade

O jogador voltou a ter relevância quando acertou seu retorno ao futebol brasileiro vestindo a camisa do Flamengo. Chegou por empréstimo em 2021 e atuou por 17 jogos, com um gol marcado. Saiu do rubro-negro e passou ainda pelo Valladolid antes de assinar com o Pachuca, por empréstimo, justamente para a disputa do Mundial de Clubes, aos 29 anos.

Kenedy em campo pelo Pachuca no Mundial de Clubes. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O "segundo Kennedy" tem um nome ainda mais parecido com o ex-presidente norte-americano. John Kennedy é Cria de Xerém e subiu ao profissional em 2021. Sua passagem pelo profissional do tricolor foi marcada por altos e baixos e problemas de comportamento. Nesse período, foi emprestado à Ferroviária de Araraquara e, depois de se destacar no Paulistão, foi "resgatado" pelo técnico Fernando Diniz. Com ele, encontrou o caminho do sucesso, se tornou uma espécie de amuleto do clube, e marcou o gol do título da inédita Libertadores do Fluminense.

Aos 23 anos, bem mais novo que o quase xará, John Kennedy chegou ao Pachuca no começo de 2025. Os dois estiveram em campo na derrota do time mexicano contra o RB Salzburg. Kenedy atuou os 90 minutos do duelo, enquanto John Kennedy iniciou no banco e atuou em quase toda a segunda etapa. A dupla não teve grande desempenho e, diante do Real Madrid, precisará mudar o cenário para tentar ajudar o Pachuca na partida.

Ao todo, a dupla de Kennedy's já contribuiu com nove gols e duas assistências no período, mas todos anotados pelo xará John Kennedy.

John Kennedy se transferiu para o Pachuca em janeiro de 2025. (Foto: Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

➡️ Técnico do Real Madrid atualiza estado de Mbappé, desfalque no Mundial

Missão de superar o Real Madrid

Se o Pachuca encontrou dificuldade de vencer o RB Salzburg na estreia, a missão de superar o Real Madrid será ainda mais complicado. Kenedy e John Kennedy terão pela frente uma defesa que está em processo de reestruturação, principalmente depois de uma temporada de muitos gols sofridos. Na primeira partida, onde a zaga do clube espanhol não teve boa apresentação, Asensio e Huijsen formaram dupla.

Para o segundo confronto, Xabi Alonso pode promover mudanças no setor, com Antonio Rüdiger de volta aos relacionados para o duelo. Militão e Alaba, também em recuperação de lesão, estão na fase final e deve retornar ainda no Mundial, mas ainda não será no confronto contra o Pachuca.

O treinador espanhol não contará com o atacante Kylian Mbappé, ainda se recuperando da gastroenterite que o tirou do jogo de estreia na competição. O treinador basco terá apenas quatro atletas do setor ofensivo à sua disposição: Rodrygo, Vini Jr, Brahim Díaz e Gonzalo García, jovem que anotou o gol na igualdade da estreia. A utilização do camisa 9 na terceira rodada, diante do RB Salzburg, na quinta-feira (26), ainda não está descartada, a depender de seu progresso nos próximos dias.