O duelo entre Real Madrid e Pachuca, pela segunda rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, não confere emoções apenas dentro das quatro linhas. Na área técnica, o duelo será interessante devido aos trabalhos ainda embrionários das duas comissões técnicas.

continua após a publicidade

➡️ Jogador do Flamengo visita rival do Real Madrid no Mundial

➡️ Real Madrid toma decisão sobre uso de Mbappé no Mundial de Clubes

Xabi Alonso e Jaime Lozano, vindos de momentos distintos em trabalhos anteriores, chegaram aos ofícios atuais com as grandes responsabilidades de dar continuidade às conquistas das gestões anteriores, e têm no intercontinental um "barro fofo" para o primeiro passo.

📝 Xabi Alonso, a nova geração personificada em Chamartín

Agora no Real, Alonso tem a missão de seguir os passos amplamente vencedores de Carlo Ancelotti. O italiano, nos quatro anos de sua segunda passagem por Valdebebas, subiu ao topo da Europa em duas oportunidades, antes de deixar o clube rumo à Seleção Brasileira. Sua experiência foi substituída por um ex-jogador que sempre teve a chancela de técnico promissor, e que pisa pela primeira vez no pátio dos imortais.

continua após a publicidade

Imortal é uma palavra que Xabi conhece bem. Em seu trabalho no Bayer Leverkusen, eternizou seu nome ao conquistar a primeira Bundesliga da história do clube, dobrar a honraria nacional com a Copa da Alemanha e manter uma invencibilidade de 51 partidas. O bom desempenho lhe rendeu um salto de nível para o clube que defendeu como meio-campista entre 2009 e 2014.

➡️ Xabi Alonso reafirma importância de Vini Jr no Real Madrid: ‘Ajuda muito o time’

Na Alemanha, o treinador marcou a trajetória com a utilização de um esquema com três zagueiros, dois alas, dois homens de construção pelo meio, dois meia-atacantes e um centroavante espetado. O Real, porém, jamais foi habituado à tática de três ou cinco na primeira linha, e optou por habituar-se ao lugar onde pisa: em sua estreia, escolheu o convencional 4-3-3 de Ancelotti.

continua após a publicidade

Sem Mbappé, Alonso apostou, para a posição de camisa 9, no jovem Gonzalo García, que balançou as redes diante do Al-Hilal. Porém, após sofrer o empate, o time apresentou pouco repertório - o que é natural para um início de trabalho - e não conseguiu reverter a situação. Nos acréscimos, veio uma penalidade de presente, mas Valverde desperdiçou a chance. A pressão após o tropeço inicial subiu.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, que enfrenta o Pachuca no Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)

📝 Jaime Lozano, um alento em meio ao caos em Hidalgo

Semelhante a Xabi Alonso, Jaime Lozano também se construiu com os pés e não com as pranchetas. O mexicano foi jogador entre 1998 e 2013, vestindo a camisa de Pumas UNAM, Celaya, Tigres, Cruz Azul e Morelia. Ao se aposentar, escolheu trilhar os caminhos da área técnica, e rapidamente ganhou espaço.

Com o Querétaro, conquistou o Clausura Sub-20 em 2015/16, e em 2017, depois da demissão de Víctor Manuel Vucetich, foi promovido ao time principal. Em 16 de julho daquele ano, venceu a Supercopa Mexicana diante do América, mas três meses depois, perdeu o emprego por mau desempenho.

➡️ Técnico do Pachuca se derrete por Vini Jr, do Real Madrid

Entre 2023 e 2024, ganhou oportunidade com a seleção do México: primeiro, como interino para a Copa Ouro; depois, efetivado com a conquista. Mas a eliminação precoce na Copa América de 2024 lhe fez ser demitido. Um ano livre no mercado, estudos e preparação trouxeram a oportunidade: diante de uma renúncia surpreendente de Guillermo Almada pelo Pachuca, a diretoria bateu em sua porta e lhe ofereceu o convite rumo ao Mundial.

Almada levou os Tuzos ao troféu da Concachampions em 2023, e de quebra, eliminou o Botafogo no Mundial. O esquema-base foi mantido por Lozano: quatro homens na primeira linha, três homens de meio, dois pontas e Salomón Rondón, artilheiro histórico da Venezuela, no comando do ataque. Entre troca de peças e reforços, a estreia no Mundial foi ruim: atuação sem brilho e derrota por 2 a 1 para o RB Salzburg. A pressão após o tropeço inicial também subiu.

Jaime Lozano, técnico do Pachuca, que enfrenta o Real Madrid no Mundial (Foto: Paul Ellis/AFP)

➡️ Real Madrid x Pachuca: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Mundial de Clubes

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!

Alonso e Lozano entram em um duelo tático de ideias e grande expectativa pela primeira vitória dos dois lados. A bola rola para Real Madrid e Pachuca neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte (EUA). Quem vencer fica mais perto da vaga no mata-mata, que deve ser decidida na última rodada do Grupo H, na quinta-feira (26).