Pep Guardiola avalia o desempenho dos times brasileiros no Mundial

Em meio à disputa do novo Mundial de Clubes da Fifa, Pep Guardiola tem roubado os holofotes não só pelo desempenho do Manchester City — que estreou com vitória por 2 a 0 sobre o Wydad Casablanca — mas também pelas declarações sinceras e empolgadas sobre o futebol sul-americano.

Durante entrevista neste sábado (21), o treinador catalão não escondeu o entusiasmo com a atmosfera proporcionada por torcedores e clubes do continente, em especial os brasileiros e argentinos.

- Estou amando o que estou vendo. Botafogo, Fluminense, todos os times brasileiros e argentinos... Como eles comemoram os gols, como estão juntos. Eu amo todos eles - declarou Guardiola. - É uma cultura. Os torcedores deles estão em maior número aqui do que os europeus. Mas o jeito que eles vivem cada ação de jogo... É sobre isso! Você tem que viver a competição.

Com seu estilo autêntico, o técnico do City também fez questão de destacar a importância do torneio e rebateu críticas sobre a realização do Mundial:

-Tenho o sentimento que é um privilégio estar aqui. Tem pessoas achando irritante, perguntando por que devemos estar aqui. Mas para nós é um privilégio. Daqui quatro anos, vai acontecer de novo. E para estar de novo, você tem que ganhar.

Apesar da vitória tranquila na estreia e do favoritismo diante do Al Ain, próximo adversário do City, Guardiola manteve os pés no chão. Para ele, a prioridade não é o título imediato, mas o processo.

- Na minha cabeça agora não está ganhar o Mundial, está aumentar a nossa permanência aqui, ir o mais longe possível. Tenho certeza que para brasileiros e argentinos, essa competição é o ponto mais alto. No Brasil eles ficam uma semana comemorando, fazem um Carnaval. Mas enquanto estou aqui, quero fazer o melhor, chegar nas fases finais. Quero desesperadamente! Essa é a verdade.

Olhar para a América do Sul?

Ao ser questionado sobre a possibilidade de, no futuro, comandar um clube sul-americano, Pep Guardiola se mostrou aberto a possibilidade:

- Por que não? Muitas, muitas, muitas coisas boas da história do futebol vieram da América do Sul. Especialmente do Brasil, Argentina, Colômbia, Uruguai... Os melhores jogadores vieram de lá.

Além de elogiar o talento individual dos atletas sul-americanos, Guardiola exaltou o estilo de jogo e a entrega das equipes do continente:

- Eu amo quando jogamos com times sul-americanos nesses torneios, com times de outros continentes. Como eles te desafiam, como competem. Eu admiro como eles defendem. Eu vejo o Boca Juniors e cada bola é a última no mundo. É um estilo diferente. Todo jogo é difícil, realmente difícil. As pessoas ficam surpresas que o time europeu perdeu. É, bem-vindo ao mundo real, meu amigo! Parece que você ficou olhando para sua barriga e não viu o que estava acontecendo. Porque eles são bons.

Guardiola, que já conquistou o Mundial de Clubes em quatro oportunidades, demonstra que, mais do que títulos, o que o move é a essência do jogo. E essa, segundo ele, está pulsando forte do outro lado do Atlântico.