Europeus reagem à volta de ex-Flamengo para o Brasil: ‘Inexplicável’

O meia-atacante Reinier, ex-jogador do Flamengo e do Real Madrid, desembarcou em Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira para se apresentar ao Atlético-MG. Ele tinha contrato com o Real Madrid, da Espanha, mas não conseguiu jogar e acumulou empréstimos. Os europeus reagiram à volta do jogador formado pelo Rubro-Negro ao Brasil.

continua após a publicidade

Reinier chega ao Brasil justamente no dia de Atlético-MG x Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo, clube que o formou, e o Galo, clube que ele vai seguir sua carreira daqui em diante. O jogador não entrará em campo nesta quarta-feira (6).

➡️Sormani crava eliminados em Atlético x Flamengo e Palmeiras x Corinthians

Assim que a informação de que o cria do Flamengo voltaria ao Brasil, os europeus começaram a repercutir a informação. Veja a reação deles abaixo.

continua após a publicidade

Reinier em sua estreia pelo Flamengo (Fotos: Alexandre Vidal e Marcelo Cortes / Flamengo)

Veja reação dos europeus com a contratação de Reinier, ex-Flamengo, para o Atlético-MG

"Não o deixaram caminhar. Outra história inexplicável do Real Madrid" sobre Reinier, ex-Flamengo

"Recém-saído Reinier, que custou 30 mil sem jogar um único minuto, são fracassos financeiros e esportivos"

"Cada vez mais coisas que ninguém entende" sobre a saída do reforço do Galo

"Reinier não pôde estrear devido ao fraco desempenho do Madrid com jogadores internacionais… Olhe para o que você tem em casa e ele vai sair pela porta dos fundos" sobre o ex-Flamengo.

Onde assistir Atlético-MG x Flamengo pela Copa do Brasil

Atlético-MG e Flamengo fazem jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 19h (de Brasília), na Arena MRV, nesta quarta-feira. Na ida, o Galo venceu por 1 a 0, com isso tem a vantagem de avançar com um empate. Enquanto isso, o Mengão precisa vencer para seguir no torneio. O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv e pelo Premiere.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O time que avançar para as quartas de final embolsa mais R$ 4.740.750 em premiação. Vale lembrar que se o Flamengo vencer por um gol de diferença, a vaga na próxima fase será decidida nos pênaltis.

A carreira de Reinier

Reinier deixou o Brasil como uma das maiores promessas recentes reveladas pelo Flamengo. O meia protagonizou a histórica temporada de 2019 vestindo o Manto Sagrado, quando, sob o comando do técnico Jorge Jesus, o clube conquistou o Campeonato Carioca, o Brasileirão e a Libertadores, encantando o cenário do futebol nacional e sul-americano.

Em janeiro de 2020, Reinier foi negociado com o Real Madrid por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões à época). Apesar da alta expectativa, o Garoto do Ninho não chegou a atuar em partidas oficiais pela equipe principal do time espanhol.

Desde então, foi emprestado a quatro clubes diferentes ao longo dos últimos cinco anos: Borussia Dortmund (Alemanha), Girona (Espanha), Frosinone (Itália) e Granada (Espanha). Em nenhuma dessas passagens conseguiu se firmar como titular. No período, disputou 105 partidas, marcou sete gols e registrou oito assistências.