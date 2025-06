Pai de Haaland fala sobre o futuro do filho no Manchester City

A presença de Erling Haaland no Mundial de Clubes 2025 movimenta a torcida do Manchester City e também atrai a atenção da imprensa. Embora o astro norueguês tenha começado no banco na estreia contra o Wydad Casablanca — entrando apenas aos 60 minutos —, o foco segue total na competição, segundo seu pai, Alf-Inge Haaland, que está acompanhando o torneio diretamente dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Em entrevista ao jornal Marca, o ex-jogador e pai do atacante reforçou que o camisa 9 do City está totalmente comprometido com a disputa do Mundial e tranquilo com o momento que vive:

Lance!

A declaração reforça a ideia de que, mesmo fora do time titular no primeiro jogo, Haaland está totalmente inserido no projeto do City para buscar mais um troféu internacional. A entrada do atacante norueguês no segundo tempo do duelo contra o Wydad foi pensada para dar ritmo de jogo após uma temporada de altos e baixos em relação à forma física.

continua após a publicidade

Haaland e Gundogan em treino do Manchester City nos Estados Unidos (Foto: Divulgação/Manchester City)

Manchester City entre os favoritos

Ainda durante a conversa com o Marca, Alf-Inge Haaland comentou sobre os times que, em sua visão, estão entre os favoritos para conquistar o Mundial de Clubes. Sem surpresa, ele colocou o Manchester City de Guardiola como um dos principais candidatos ao título, mas também citou o nível competitivo do torneio:

- Estamos vendo bons jogos. Sim, acho que o City está entre os favoritos para vencer este torneio.

Com o elenco estrelado e atual campeão da Champions League, o City iniciou sua campanha com vitória por 2 a 0 e agora se prepara para encarar o Al Ain, dos Emirados Árabes. A expectativa é que Haaland ganhe mais minutos em campo à medida que o torneio avança.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Foco no presente

A entrevista também ganha destaque por vir em meio a frequentes especulações sobre o futuro de Erling Haaland. Apesar de rumores envolvendo clubes como o Real Madrid, a fala do pai sinaliza um momento de estabilidade e confiança dentro do clube inglês — pelo menos até o fim da disputa nos Estados Unidos.

➡️Haaland manda recado para jogador do Manchester City cortado do Mundial

Enquanto o Manchester City busca consolidar sua classificação para as fases finais, Haaland segue no radar como um dos grandes nomes do torneio, mesmo atuando de forma gradual. A julgar pelo entusiasmo do pai, o compromisso com o clube e com a competição está mais forte do que nunca.