River Plate e Monterrey empataram por 0 a 0 na noite do último sábado (21), válido pela segunda rodada do Grupo E do Mundial de Clubes, no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA). Candidato a pior jogo da competição, a atuação dos argentinos foi passível de elogios ao técnico Marcelo Gallardo à beira do campo.

Na entrevista pós-jogo, o "Muñeco" destacou o domínio de sua equipe ao longo dos 90 minutos, o que o fez lamentar as chances geradas mal aproveitadas. Em análise, ele destrinchou a postura da equipe nas duas etapas de jogo.

— Foi uma clara superioridade em muitos momentos da partida, com uma postura da qual não há nada a reclamar, pois era uma equipe com boa mentalidade, enérgica, que desde o início tentou conquistar seu território. Depois, entre os 10 e 30 minutos, tivemos alguns desequilíbrios na pressão e eles geraram alguns contra-ataques, mas nada mais do que isso. No final do primeiro tempo, recuperamos o controle, impusemos nossas condições e não conseguimos o gol — disse Gallardo.

— É claro que nessas oportunidades que você tem, quando o jogo é tão equilibrado no início, mas depois vira a seu favor, porque merecemos, você tem que converter, e com essa pontaria ruim, falhamos. No segundo tempo, acho que houve uma postura diferente e ficamos com a sensação de termos sido superiores ao Monterrey, que praticamente não nos deu nenhuma chance de gol no segundo tempo. E tivemos chances claras de finalizar o jogo e não conseguimos, então essa é a minha análise: fizemos uma exibição muito boa que nos faltava para coroar com o gol e vencer o jogo — concluiu.

🔴 River Plate 0x0 Monterrey 🔵

A lentidão dos 90 minutos de futebol disputados por River e Monterrey foram traduzidos em um amargo recorde. Isso porque foram cometidas 40 faltas, sendo então o jogo mais faltoso desa edição. O time de Gallardo fez 22 e os mexicanos, por sua vez, foram responsáveis por 18. O árbitro Slavko Vinčić, da Eslovênia, exibiu dez cartões amarelos e um vermelho.

River (4) e Monterrey (2) chegarão à última rodada com chances de classificação e também de queda. O mesmo vale para a Inter de Milão, enquanto o Urawa Reds já está eliminado.

