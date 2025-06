Estreia de Jorginho no Flamengo mobiliza imprensa mundial

FILADÉLFIA (EUA) — O Flamengo entra em campo nesta segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), para fazer sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa 2025. O adversário será o Espérance, da Tunísia, mas o principal foco da partida gira em torno da possível estreia de Jorginho com a camisa rubro-negra. O experiente meia de 33 anos, ex-Arsenal, Chelsea e Napoli, pode fazer seu primeiro jogo pelo clube carioca justamente em uma competição de nível global.

Jorginho chegou ao Flamengo com status de reforço de peso para o segundo semestre e tem agradado nos treinamentos. Sempre entre os primeiros a entrar em campo nas sessões realizadas nos Estados Unidos, o jogador tem demonstrado bom entrosamento com o elenco, participando de “altinhas” e atividades técnicas ao lado dos novos companheiros.

Jorginho em apresentação do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Com Nico De La Cruz fora da estreia — o uruguaio está em fase final de recuperação e pode retornar contra o Chelsea, na segunda rodada — a vaga no meio-campo ficou em aberto. Jorginho aparece como o principal candidato à titularidade, embora o volante Allan também esteja no páreo.

Apesar da expectativa, o técnico do Flamengo evitou dar pistas sobre quem começará jogando. Na entrevista coletiva de domingo, o nome de Jorginho foi citado diversas vezes por jornalistas nacionais e internacionais, mas o treinador preferiu manter o mistério.

Outro jogador que pode começar no banco é Alex Sandro. O lateral-esquerdo foi poupado de dois treinos nos EUA por conta do controle de carga física. Participou da atividade no domingo (15), mas a tendência é que Ayrton Lucas inicie a partida. Varela também é opção, mas corre por fora na disputa.

A partida marca não só o início da trajetória do Flamengo em busca do inédito título mundial sob novo formato, como também a estreia da equipe em solo norte-americano diante dos olhares do mundo. O Rubro-Negro está no grupo D da competição e busca os primeiros pontos para encaminhar a classificação às oitavas de final.

Flamengo x Espérance – 1ª rodada do Grupo D

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🕙 22h (horário de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field – Filadélfia, EUA

⚫🔴Flamengo no Mundial de Clubes

