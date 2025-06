Herói do Flamengo no Mundial de 1981, Nunes demonstra confiança no bicampeonato

Campeão mundial em 1981, o Flamengo busca o bicampeonato em 2025, em um formato inédito. O time carioca está no Grupo D, ao lado de Espérance-TUN, Chelsea-ING e Los Angeles-EUA. Quem está confiante no título nos Estados Unidos é Nunes, autor de dois gols no triunfo contra o Liverpool. Em entrevista ao Lance!, o ídolo rubro-negro elogiou o troféu desta edição, comparou com o que a sua equipe conquistou em Tóquio, no Japão, e comentou a expectativa pelo torneio.

- Esse troféu é lindo. Mas aquele lá (de 1981) é mais bonito, é nosso. O Flamengo tem que ter consciência que vai disputar mais um Mundial, nos Estados Unidos, e não vai ser um Mundial qualquer, vai ser com os maiores clubes do mundo que vão participar, e o Flamengo faz parte desse grupo. Espero que todos os jogadores tenham consciência, que estejam preparados, que é importante ter um planejamento para esse Mundial, para preparar todos os dias e chegar lá, trabalhar, lutar e ter o apoio da Nação Rubro-Negra nos Estados Unidos para trazer esse segundo troféu para a Gávea - iniciou Nunes.

Nunes ao lado da taça do Mundial de Clubes 2025 (Foto: Instagram/Nunes)

- Toquei no troféu porque de Mundial eu entendo (risos). Foram só dois gols contra o Liverpool em 1981 - completou.

O Flamengo se credenciou para o Mundial em 1981 após vencer o Cobreloa na Libertadores. Na decisão contra o Liverpool, a equipe brasileira venceu por 3 a 0, com dois gols de Nunes e um de Adílio. Essa é a maior conquista da história do Rubro-Negro.

Nunes detalha importância do planejamento no Mundial

Esse novo formato do Mundial de Clubes, que acontecerá a cada quatro anos, reúnes 32 equipes. Por conta disso, é importante os times se planejarem para o torneio. Afinal, enfrentarão adversários de diferentes culturas futebolísticas. Nunes também abordou essa questão.

- O importante é o planejamento. São 32 clubes, os melhores do mundo. Poucos são campeões do mundo como o Flamengo. O Flamengo tem que estar preparado para conquistar esse Mundial. Imagina ganhar esse Mundial e trazer para Gávea. Ia ficar lindo do lado daquele troféu que conquistamos em 1981. O nosso time tinha consciência e estava preparado. Tanto é que trouxemos a taça - analisou.

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Club América (México) ou Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

