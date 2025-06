Um acontecimento que tem sido comum no Mundial de Clubes, sediado nos Estados Unidos, é a paralisação temporária de jogos em andamento em função de más condições climática. No entanto, o terceiro jogo da fase eliminatória, que será disputado entre PSG e Inter Miami, às 13h (horário de Brasília) deste domingo (29), tem a garantia de que não será paralisado. O Lance! te explica.

Diferentemente do confronto entre Chelsea e Benfica, pelas oitavas de final da competição, na tarde do último sábado (28), que resultou em interrupção que durou mais de 1h30 a cinco minutos do fim do duelo, o reencontro de Messi com o time francês será em um estádio equipado com teto retrátil.

Em comparação aos demais, o moderno estádio Mercedes-Benz - com custo de construção estimado em 1,6 bilhão de dólares (mais de 8,7 bilhões de reais, na cotação atual) - será fechado a fim de não ter problemas com o weather delay, que foi responsável por parar a sexta partida durante todo o torneio.

Além disso, o ambiente será climatizado, mantendo uma temperatura de 20 graus, enquanto o termômetro do lado de fora marcará mais de 30 graus, visto que o jogo é ao meio-dia do horário local, o que proporciona ao público um jogo mais seguro e tranquilo.

🫨 Veja a tecnologia do estádio que receberá PSG e Inter Miami, no Mundial

⚠️ Quais jogos já foram paralisados no Mundial de Clubes?

Além de Chelsea e Benfica, conforme citado anteriormente, outras cinco partidas foram interrompidas temporariamente por conta das condições climáticas – incluindo jogo com time brasileiro. Veja a lista:

Segurança oberva o tempo ruim no estádio do Orlando durante a paralisação de Benfica x Auckland (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ulsan HD e Mamelodi Sundowns (17/06)

O duelo entre sul-coreanos e sul-africanos do Grupo F, que também tinha o Fluminense e o Borussia Dortmund, teve o início adiado em uma hora, no estádio Inter&Co Stadium, em Orlando, por riscos de uma tempestade de raios.

Pachuca e RB Salzburg (18/06)

No segundo tempo de Pachuca e RB Salzburg, do Grupo H, o jogo ficou parado por 1h40, no TQL Stadium, em Cincinnati, antes da retomada ser liberada.

Palmeiras e Al Ahly (19/06)

O time comandado por Abel Ferreira também sofreu com o tempo na cidade de Nova Jersey. O MetLife Stadium foi evacuado pelos jogadores e torcedores, que se dirigiram à parte interna, no início do segundo tempo. Após cerca de 45 minutos, o confronto foi retomado.

Benfica e Auckland City (20/06)

A partida do Grupo C bateu o recorde de tempo paralisado até o momento: mais de duas horas. O Inter&Co Stadium, em Orlando, repetiu o protocolo da partida entre Ulsan HD e Mamelodi Sundowns, acontecido três dias antes no mesmo local.

Boca Juniors e Auckland City (24/06)

Realizado no Geodis Park, em Nashville, o duelo do mesmo Grupo C parou por uma hora, aos 9 minutos do segundo tempo, por ameaça de chuva.