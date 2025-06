Benfica x Chelsea é suspenso por risco de raios e revolta jogadores

O duelo das oitavas de final do Mundial entre Benfica e Chelsea foi suspenso por risco de tempestade, em Charlotte, nos Estados Unidos. A equipe inglesa vencia por 1 a 0 quando o árbitro interrompeu a partida por volta dos 40 minutos do segundo tempo.

Segundo as informações do jornalista Nizaar Kinsella, Colwill, Adarabioyo, Cucurella e Dewsbury-Hall deixaram o campo revoltados com a arbitragem. Além do quarteto, o técnico Enzo Maresca também reprovou a decisão com a proximidade do fim da partida entre Benfica e Chelsea, no Mundial.

Como parte do protocolo, os jogadores das duas equipes deixaram o gramado e foram levados para os vestiários. Além dos atletas, os torcedores também foram orientados a buscar abrigo em locais cobertos e longe das arquibancadas.

Por conta da proximidade do fim da partida, diversos fãs optaram por deixar o Bank of America Stadium e não assistir ao fim do duelo entre Benfica e Chelsea, pelo Mundial. O vencedor do confronto irá encarar o Palmeiras nas quartas de final da competição.

