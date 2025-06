Lionel Messi reencontra o PSG em busca de "vingança" no Mundial de Clubes após sua saída do clube francês há dois anos. Além disso, o duelo entre a equipe de Luis Enrique com o Inter Miami vale vaga nas quartas de final da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em 2021, Messi chegou ao PSG cercado de grandes expectativas após uma passagem histórica no Barcelona. Além do argentino, a equipe francesa contava com Neymar e Mbappé, mas o elenco recheado de grandes nomes não conseguiu corresponder e lidou com inúmeras críticas.

continua após a publicidade

Nesse período com o PSG, Messi conquistou apenas três títulos e perdeu o "conforto" e a estabilidade que possuía no Barcelona. Tanto na imprensa, quanto na arquibancada, Messi se viu sem apoio e "forçado" a buscar uma alternativa com o fim do seu contrato.

Meses antes do início do Mundial de Clubes, Messi deu uma breve declaração sobre sua passagem pelo PSG. O jogador admitiu não ter vivido bons anos dentro do clube francês, embora a família tenha conseguido se adaptar à Paris.

continua após a publicidade

- Foram dois anos complicados, porque a gente vinha de viver de um jeito em Barcelona, mas minha família esteve bem em Paris. Mas eu não me senti cômodo no dia a dia, nos treinamentos. Eu queria aproveitar o que gosto.

Neste domingo (29), Messi encara junto ao Inter Miami o PSG, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O vencedor garante uma vaga nas quartas de final, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Flamengo e Bayern de Munique.

Fim de relação conturbada entre Messi e PSG

No fim de sua passagem pelo PSG, Messi não escondeu sua insatisfação com a passagem e com a falta de reconhecimento pelo clube após conquistar a Copa do Mundo. Em entrevista à "Olga TV", o argentino elevou a tensão na época.

- A verdade é que não foi como eu esperava, mas sempre digo que as coisas acontecem por um motivo e embora diga que não foi bom lá, tinha que ser campeão mundial estando lá (no PSG). Estávamos no local do país que havíamos vencido a final e por nossa causa eles não voltaram a ser campeões mundiais. Eu fui o único jogador campeão que não teve reconhecimento.

Nas últimas semanas antes da ida de Messi para o Inter Miami, o craque chegou a faltar treino no PSG por conta de uma campanha publicitária na Arábia Saudita. Nasser Al-Khelaifi chegou a considerar aplicar uma multa ao jogador, segundo o "L'Équipe", o que evidencia a má relação entre as partes.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.