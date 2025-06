Amigos, amigos… negócios à parte! A frase descreve com exatidão o confronto entre Palmeiras e Botafogo na tarde deste sábado. O motivo? A amizade de longa data entre Abel Ferreira e Renato Paiva, técnicos das equipes que duelaram pela 1ª vaga nas quartas. No baile português, no entanto, quem dançou melhor e se classificou foi o comandante do Verdão. Em contato com o Lance!, a dupla relembrou a relação e também o período em que dividiram conhecimento.

No confronto 'à la Brasileirão', o Palmeiras conseguiu a vitória na prorrogração, quando Paulinho acertou um belo chute, marcando o único gol da partida, e 'exorcizando' fantasma existente pelo clube. Pelo lado do Botafogo, destaque para o goleiro John, que foi eleito o melhor do jogo. Após o apito final, o arqueiro lamentou a eliminação.

Paulinho comemora gol em Palmeiras x Botafogo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Se dentro de campo a rivalidade existiu, fora de campo o clima entre Abel e Renato é bem diferente. Os técnicos são muito próximos e chegaram a compartilhar estudos durante a pandemia. Com a pausa no calendário em razão da Covid-19, a dupla aproveitou para intensificar os estudos técnicos e táticos juntos, via chamada de vídeo, cada um na sua casa e compartilhando experiências da profissão.

Ambos ainda estavam sem suas famílias em um novo país - Abel, no Brasil, e Renato, no Equador - e o momento de "solidão" aumentou a parceria entre os conterrâneos. Em 2025, no entanto, a história é diferente: os dois estão no Brasil e poderão dividir e usar os conhecimentos em campo. Porém um contra o outro, assim como foi no Mundial de Clubes.

Em conversa com a reportagem, Abel Ferreira falou sobre a amizade com Renato Paiva, técnico do Botafogo. O comandante do Palmeiras relembrou a vez que os dois também duelaram, ainda em Portugal.

— Sim, partilhamos muitas ideias sobre jogo, jogadores e relações humanas. Admiro e respeito muito tudo o que ele fez. Inclusive, dei-lhe os parabéns pela excelente vitória contra o PSG. Afinal, não é assim tão fácil ganhar títulos na América do Sul. Ele era treinador do Sub-17 do Benfica e eu do Sporting Sub-19. Já jogamos um contra o outro várias vezes.

Do lado oposto, Renato nunca escondeu ser fã do amigo. Quando ainda treinava o Del Valle, o português chegou a dizer que "destaca ainda mais o trabalho do Abel do que o do Jorge (Jesus)".

— Nós na pandemia fizemos uma videochamada, eu, ele, o Nuno Campos, que era o meu adjunto, que esteve no Flamengo Sub-20, meu adjunto no Toluca, na altura era adjunto do Paulo Fonseca, no Shakhtar, ou na Roma, já não me lembro. Então fizemos essa videochamada com o quadro tático na parede da minha sala e nós a falarmos sobre o treino e sobre o jogo, basicamente foi isso que nós fizemos. Foi uma vez só, porque estávamos fechados em casa, então ninguém saía e estávamos nisso - afirmou Renato Paiva, também em contato exclusivo com a reportagem.

Próximo desafio no Mundial de Clubes; Botafogo retorna ao Brasil

Com a classificação, o Palmeiras aguarda o vencedor de Benfica e Chelsea para conhecer o adversário das quartas de final. Caso o time inglês avance, Estêvão, um dos principais nomes do elenco alviverde, pode encontrar seu futuro clube ainda defendendo as cores do Verdão. A partida será sexta-feira, às 22h (de Brasília). Já o Botafogo retorna ao Brasil após passagem pelos Estados Unidos. A data de volta da delegação ainda não foi divulgada.