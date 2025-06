FILADÉLFIA (EUA) - O técnico Abel Ferreira comentou as escolhas feitas na vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, em duelo que garantiu a vaga do Verdão nas quartas de final do Mundial de Clubes. Além de justificar as mudanças táticas, o português exaltou o desempenho da equipe em um confronto que classificou como “incrível”.

— Quero agradecer muito aos jogadores pelo esforço. Fizemos um jogo incrível. Nos 90 minutos e na prorrogação, fomos muito bem. Sofremos juntos, mesmo com um a menos, mas merecemos. Trabalhamos para isso — afirmou.

Sobre as decisões tomadas antes e durante a partida, Abel explicou que diversos fatores foram levados em conta, incluindo o estudo detalhado dos últimos jogos do adversário. Ainda assim, evitou entregar detalhes da estratégia.

— Fizemos alguns ajustes importantes. Não posso revelar tudo, deixo para vocês analisarem. Mas, sim, adaptamos a nossa dinâmica para quebrar a pressão do adversário, que foi semelhante à que fizeram contra o Atlético — destacou.

— Mudamos a gestão de lado, exploramos mais o setor esquerdo, demos profundidade com o Almanjo. Nos primeiros 10 ou 15 minutos, conseguimos surpreendê-los. Depois, ajustamos também o nosso momento de pressão — completou.

Abel também compartilhou parte da conversa com os atletas antes da partida. Segundo ele, o foco foi total entrega dentro de campo.

— Nunca desista, nunca se entregue. Trabalhamos o tempo todo para isso. Conversei com os jogadores e deixei claro: se voltarmos, vamos entregar tudo. Jogar como treinamos. Tinha certeza de que seria um jogo melhor do que o anterior — concluiu.

Abel Ferreira explicou decisões em jogo contra o Botafogo (Foto: Cesar Greco /Palmeiras)

Como foi o jogo do Palmeiras?

No único confronto entre equipes do mesmo país no Mundial de Clubes, Palmeiras e Botafogo fizeram um duelo tão equilibrado que precisou ser decidido na prorrogação. Paulinho saiu do banco, marcou na etapa inicial do tempo extra e classificou o Verdão para as quartas de final do torneio. O time paulista agora espera o vencedor de Benfica-POR e Chelsea-ING, para saber quem será o rival da próxima sexta-feira (4), novamente no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.