Paulinho exorciza fantasma e mantém sonho do Palmeiras vivo no Mundial

FILADÉLFIA (EUA) - O grito de euforia de Paulinho após o gol do Palmeiras na prorrogação foi transmitido para os torcedores, que trocaram a angustia pela alegria e seguiram, a plenos pulmões apoiando, assim como em todas as cidades visitadas pelo clube nos Estados Unidos.

Trinta minutos foram suficientes para a segunda maior contratação da história do clube decidir. De novo. Assim como fez no confronto com Messi, sendo vital para as aspirações do Palmeiras no torneio. O jejum contra os cariocas de cinco partidas, por sua vez, caiu por terra — justo no duelo de maior importância entre as equipes, que já protagonizaram embates épicos.

— não posso usar o Paulinho por mais de 30 minutos. e ponto, não vou falar mais do que isso. Quando tem entrado, nos ajuda muito e vamos usar quando pudermos. Cabe a mim decidir quando colocá-lo — afirmou o português

A última vitória surgiu justamente em um desses encontros, impulsionada pelo brilho de Endrick e pela força silenciosa da resiliência, que acompanha Abel Ferreira desde os primeiros passos à frente do Palmeiras.

O futebol do Palmeiras finalmente apareceu, assim como a classificação. O caminho, no entanto, será ainda mais tortuoso, com os desfalques de peso acumulados contra os cariocas. Gómez expulso e Piquerez se juntam a Murilo como ausências, e Abel Ferreira terá que reformular o sistema defensivo, justamente o ponto alto de seu trabalho de mais de cinco anos.

Banco de reservas volta ser decisivo

Todos os gols do Palmeiras neste Mundial de Clubes, quatro ao todo, foram marcados por jogadores que começaram no banco de reservas. Para alguns, isso evidencia a profundidade do elenco alviverde, que recebeu investimentos de quase meio bilhão de reais na última janela.

Para outros, revela a dificuldade de Abel Ferreira em acertar a escalação inicial ao longo da competição. Uma coisa, no entanto, é certa: o banco de reservas, assim como a torcida, tem sido o principal aliado do Verdão em solo norte-americano até aqui.

+ Banco decisivo do Palmeiras expõe indefinições de Abel no Mundial

Palmeiras e a capacidade de revelar jogadores

O Palmeiras iniciou a decisão contra o Botafogo com dois jovens formados na Academia de Futebol entre os titulares: Allan e Estêvão. Ambos foram responsáveis por ditar o ritmo do primeiro tempo. A falta de foco do camisa 41, seguida de críticas, se transformou em combustível que acelerou os comandados de Abel no Lincoln Financial Field.

Na hora em que a dupla se despediu do gramado, outra cria apareceu: Luighi. Mesmo sem espaço no profissional, o atacante recebeu uma oportunidade de ouro no palco mais importante do futebol mundial em 2025 — e correspondeu à altura.

O trabalho de formação se traduz em desempenho dentro de campo que, por sua vez, se transforma em receita para os cofres do clube, acostumado a vender suas joias por dezenas de milhões de euros.