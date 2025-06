Bruno Fuchs explica lance que salvou o Palmeiras contra o Botafogo

FILADÉLFIA (EUA) - O Palmeiras eliminou o Botafogo no Mundial de Clubes e se classificou para as quartas de final da competição. Com gol de Paulinho na prorrogação, Bruno Fuchs salvou a equipe de um empate quase ao apagar das luzes nos Estados Unidos. Após a partida, em entrevista à Cazé TV, o jogador explicou o lance.

Já na segunda parte da prorrogação, após uma cobrança de escanteio, Fuchs conseguiu um milagre para tirar a bola de rota, tomando cuidado para não encostar a mão, e contou com a ajuda de Weverton para defender. No apito final, o esforço foi tanto que deixou o jogo com grama no rosto.

- Foi escanteio, né? Eles ganharam a primeira bola. Eu estava de frente para o nosso gol. Ali eu me joguei em cima da bola, porque era o último lance do jogo, não tinha mais tempo. Foi de cabeça, foi do jeito que deu pra tirar. E o Weverton tava em cima também, ajudou - contou Fuchs sobre sua perspectiva.

O lance marcou o último da partida, que aconteceu no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Com sufoco até o final, o Palmeiras espera o vencedor de Benfica-POR e Chelsea-ING, para saber quem será o rival da próxima sexta-feira (4).

Bruno Fuchs salvou o Palmeiras nos minutos finais contra o Botafogo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Fuchs chamou encontro de brasileiros de "batalha"

Fuchs analisou a partida entre Palmeiras e Botafogo. Para ele, o peso foi de "batalha".

- Foi uma batalha. Acredito que, na maior parte do jogo, fomos superiores e fizemos por merecer a vitória. Lutamos muito desde o começo. A gente sabia, o Abel já tinha nos alertado, que seria um jogo difícil, uma verdadeira batalha. E não foi fácil, né? O Botafogo é uma grande equipe. Mas nos entregamos do início ao fim - disse.