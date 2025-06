Assista ao vivo à coletiva de Abel Ferreira após classificação do Palmeiras no Mundial

Abel Ferreira fala em coletiva de imprensa após classificação do Palmeiras em cima do Botafogo, em uma vitória por 1 a 0.

Paulinho saiu do banco, marcou na etapa inicial do tempo extra e classificou o Verdão para as quartas de final do torneio. O time paulista agora espera o vencedor de Benfica-POR e Chelsea-ING, para saber quem será o rival da próxima sexta-feira (4), novamente no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

continua após a publicidade

Veja a coletiva de imprensa de Abel Ferreira

Como foi o jogo

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Foi um primeiro tempo de muitas disputas físicas e sem finalizações certas, com o jogo marcado por equilíbrio e entradas duras.

Abel Ferreira surpreendeu e colocou Allan no lugar de Facundo Torres, dando mais sustentação ao meio de campo, e deslocou Estêvão para o lado esquerdo, com Vitor Roque no comando do ataque.

O Palmeiras começou melhor o confronto, controlando a posse de bola nos primeiros minutos, mas teve dificuldades para transformar esse domínio em chances claras de gol. A principal oportunidade surgiu aos 9 minutos, quando Piquerez cruzou rasteiro da ponta, Vitor Roque se esticou para tentar finalizar de carrinho, mas não conseguiu o desvio, e Alexander Barboza mandou para escanteio ao tentar afastar.

continua após a publicidade

Após a parada técnica para hidratação, aos 30 minutos, o Botafogo voltou mais organizado e passou a ocupar o campo de ataque com mais frequência. A melhor chance da equipe carioca aconteceu aos 42, quando Marlon Freitas superou a marcação, invadiu a área e finalizou cruzado, mas o chute saiu fraco e pela linha de fundo.

Torcida do Palmeiras faz festa na Filadélfia e provoca o Corinthians

O Verdão ainda respondeu nos acréscimos: Richard Ríos arriscou de fora da área, a bola desviou na defesa e saiu com perigo, raspando a rede por cima do travessão.

continua após a publicidade

Na volta para a etapa final, o Palmeiras voltou a apresentar o domínio do primeiro tempo, mas agora com finalizações. Antes dos dez minutos, Estêvão obrigou John a boa defesa e inclusive chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento no início da jogada.

Na metade do segundo tempo, Abel surpreendeu novamente e tirou Estêvão, que era o melhor em campo até então, e colocou Paulinho. Ainda trocou Vitor Roque por Luighi, preterindo Flaco López, que vinha entrando no comando do ataque durante a competição, inclusive marcou um gol diante do Al Ahly. Na prática, Paulinho ficou como referência do time, com Luighi atuando aberto.

Renato Paiva aproveitou para trocar o meio de campo e tirou Allan e Savarino para as entradas de Montoro e Correa, em uma tentativa de mandar o time mais ao ataque. O Palmeiras, porém, seguia pressionando e John fez boa defesa em cabeçada de Maurício.

O jogo seguiu sem muitas chances, com os times mais preocupados em não levar o gol nos minutos finais do que em criar oportunidades em si.

Assim, a partida foi para a prorrogação e desta vez quem iniciou melhor foi o Botafogo, só que também sem conseguir ameaçar o gol de Weverton. Porém, o Palmeiras atingiu a eficiência que tanto buscava. Aos 10 minutos, Paulinho recebeu na área, driblou Marlon Freitas e bateu no cantinho de John para abrir o placar. Com problemas físicos, o camisa 10 marcou e foi substituído pelo zagueiro Micael.

O Botafogo resolveu acordar nos últimos 15 minutos da partida. Com Artur Cabral no comando do ataque, o time ganhou mais poder na área e passou a incomodar o Palmeiras. Vitinho perdeu ótima chance após cruzamento da esquerda.

Para acrescentar contornos dramáticos ao fim do jogo, Gustavo Gómez foi expulso, deixando o Palmeiras com um a menos e levando o Botafogo ainda mais ao ataque. Nos últimos minutos, Bruno Fuchs precisou se jogar com a cabeça na bola para impedir o gol de empate. O resumo de um Palmeiras combativo, aguerrido e classificado para as quartas de final do Mundial de Clubes.