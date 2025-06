Portugueses, amigos, treinadores no auge de suas carreiras e no comando de grandes equipes brasileiras na disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Abel Ferreira, do Palmeiras, e Renato Paiva, do Botafogo, estarão frente a frente em um mata-mata internacional. E, desta vez, os bons e velhos amigos serão rivais, e apenas um terminará o sábado (28) sorrindo na Filadélfia, nos Estados Unidos, palco do confronto que vale vaga nas quartas de final da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Os técnicos são muito próximos e já chegaram a compartilhar estudos durante a pandemia. Logo que Abel chegou ao Brasil, em outubro de 2020, Renato foi contratado pelo Independiente del Valle, do Equador, no fim de dezembro daquele ano, para iniciar os trabalhos na temporada de 2021.

Com a pausa no calendário em razão da Covid-19, os dois treinadores aproveitaram para intensificar os estudos técnicos e táticos juntos, via chamada de vídeo, cada um na sua casa e compartilhando experiências da profissão. Ambos ainda estavam sem suas famílias em um novo país e o momento de "solidão" aumentou a parceria entre os conterrâneos.

continua após a publicidade

- Sim, partilhamos muitas ideias sobre jogo, jogadores e relações humanas. Admiro e respeito muito tudo o que ele fez. Inclusive, dei-lhe os parabéns pela excelente vitória contra o PSG. Afinal, não é assim tão fácil ganhar títulos na América do Sul. Ele era treinador do Sub-17 do Benfica e eu do Sporting Sub-19. Já jogamos um contra o outro várias vezes - disse Abel Ferreira, em contato exclusivo com o Lance!.

Do lado oposto, Renato nunca escondeu ser fã do amigo. Quando ainda treinava o Del Valle, o português chegou a dizer que "destaca ainda mais o trabalho do Abel do que o do Jorge (Jesus)".

continua após a publicidade

- Nós na pandemia fizemos uma videochamada, eu, ele, o Nuno Campos, que era o meu adjunto, que esteve no Flamengo Sub-20, meu adjunto no Toluca, na altura era adjunto do Paulo Fonseca, no Shakhtar, ou na Roma, já não me lembro. Então fizemos essa videochamada com o quadro tático na parede da minha sala e nós a falarmos sobre o treino e sobre o jogo, basicamente foi isso que nós fizemos. Foi uma vez só, porque estávamos fechados em casa, então ninguém saía e estávamos nisso - afirmou Renato Paiva, também em contato exclusivo com a reportagem.

Abel Ferreira x Renato Paiva

Protagonistas nas últimas temporadas, Palmeiras e Botafogo vêm fazendo duelos históricos tanto no Brasileirão quando na Libertadores. Apesar disso, Renato Paiva foi treinador do Glorioso em apenas um destes duelos, logo na primeira rodada do Nacional deste ano, que terminou empatado sem gols no Allianz Parque.

Antes disso, Abel Ferreira e Renato Paiva estiveram como adversários na goleada do Palmeiras sobre o Independiente del Valle, por 5 a 0, pela fase de grupos da Libertadores de 2021.