Eduardo Tironi avalia vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão: ‘Partida perfeita’

O Fluminense fez uma grande partida e derrotou a Inter de Milão por 2 a 0, nesta segunda-feira (30), e se classificou para as quartas de final do Mundial de Clubes. Após o fim da partida, o jornalista Eduardo Tironi, colunista do Lance!, opinou sobre o desempenho da equipe carioca, ressaltando que o Tricolor fez um jogo perfeito diante do vice-campeão da última edição da Champions League.

Jogadores e membros da comissão técnica do Fluminense comemoram vitória sobre a Inter de Milão (Foto: Federico Parra / AFP)

— Partida perfeita do Fluminense, melhor jogo do Fluminense disparado e talvez um dos melhores jogos de um brasileiro nesse Mundial. Simplesmente não deixou a vice-campeã da Europa jogar. Tudo bem que a Inter não tinha um pouco mais mexido hoje, com menos jogadores, outro técnico, mas o Fluminense controlou o jogo, dominou o jogo, só na parte final que tomou pressão — disse Tironi.

Eduardo Tironi também avaliou a partida de Jhon Árias diante da Inter de Milão. O camisa 21 do Fluminense foi eleito o melhor atleta de um confronto do Mundial pela terceira vez em quatro jogos do Tricolor na competição.

Inter de Milão x Fluminense - Mundial de Clubes - Jhon Arias cruza a bola (Foto:: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

— O Arias é um jogador de nível europeu jogando no Brasil. Ele é um jogador muito, mas muito, muito bom, fez a diferença no jogo e o Fluminense está nas quartas de final, partidaça do Flu, partidaça do Renato, que armou muito bem o time com três jogadores e também partidaça do Arias — avaliou.

Próximos passos do Fluminense

Jogadores e comissão técnica do Fluminense celebram classificação no Mundial de Clubes (Foto: Angela Weiss / AFP)

Agora, o Fluminense vai disputar uma das quartas de final do Mundial de Clubes. O adversário sairá do confronto entre Manchester City e Al Hilal. O próximo jogo do Tricolor Carioca acontece na sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, localizado em Orlando (EUA).

Quais são os times já classificados às quartas de final do Mundial?

O Mundial de Clubes já conheceu cinco dos oito classificados às quartas de final, que se inicia na sexta-feira (4). Fluminense e Palmeiras, que venceu o duelo com o Botafogo nas oitavas, serão os representantes do Brasil na próxima fase da competição.

Bayern de Munique, que derrotou o Flamengo, o Chelsea, que derrotou o Benfica por 4 a 1 no tempo extra, e o PSG, que venceu com tranquilidade o Inter Miami, de Messi, por 4 a 0 no tempo normal, são os outros times garantidos nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Ainda faltam três confrontos das oitavas de final a serem disputados. Nesta segunda, Manchester City x Al-Hilal duelam às 22h (de Brasília) pela vaga diante do Fluminense nas quartas de final. Para fechar, na terça-feira entram em campo Real Madrid x Juventus (16h) e Borussia Dortmund x Monterrey (22h).