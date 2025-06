Hércules comemora gol decisivo pelo Fluminense: ‘Trabalhei muito’

CHARLOTTE (EUA) – Hércules foi um dos grandes nomes do Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Milão, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Entrando no segundo tempo, o jogador fechou o placar e garantiu a vaga do Tricolor na próxima fase.

O gol de Hércules saiu aos 48 minutos da etapa final. A bola sobrou para o meia na entrada da área, que avançou e bateu cruzado, vencendo o goleiro Sommer.

O meio-campista, contratado por alto investimento vindo do Fortaleza, chegou a enfrentar críticas tanto pelo desempenho dentro de campo quanto pelo comportamento fora dele. Em meio a uma fase complicada, o jogador chegou a deletar seu perfil em uma rede social após receber comentários negativos relacionados à sua conduta extracampo.

— Agradecer a Deus. Cheguei, vivi momento complicado. Trabalhei, trabalhei muito. É fruto de muito trabalho. Agradecer a Deus, aos meus companheiros. Agora é comemorar e pensar no próximo jogo — disse Hércules ao "Sportv".

Agora, o Fluminense aguarda o vencedor do confronto entre Manchester City e Al Hilal, que se enfrentam às 22h (de Brasília) desta segunda-feira. A partida das quartas de final será na sexta (4), às 16h, no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.

— O professor falou que seria um jogo difícil, mas trabalhamos muito para isso. Vencemos e isso é o mais importante — completou.

Fluminense está na próxima fase (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Fluminense nunca perdeu para times italianos

O Fluminense ostenta uma invencibilidade histórica diante de clubes italianos, com um retrospecto que atravessa décadas e diferentes gerações. Em 14 confrontos, entre amistosos e torneios internacionais, o Tricolor soma dez vitórias e quatro empates, sem jamais ter sido derrotado. A série começou em 1955, com triunfo por 3 a 1 sobre a Fiorentina, em Gênova, e inclui resultados expressivos como o 1 a 0 sobre o Milan, no Torneio de Udine de 1984, além de vitórias contra Roma, Napoli, Torino e Genoa.

Os duelos ocorreram não só na Itália, mas também em países como Estados Unidos, Japão e Ucrânia. O histórico reforça que, independentemente do palco, os italianos ainda não conseguiram superar o clube das Laranjeiras. A marca se mantém viva por mais de meio século e segue como um símbolo do protagonismo tricolor nos encontros internacionais.