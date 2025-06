Carlo Ancelotti deixou o Real Madrid ao final de 2024/25 para assumir a Seleção Brasileira, e deu lugar a Xabi Alonso, escolhido pela diretoria após se destacar pelo Bayer Leverkusen. E a decisão da diretoria merengue em contratar o ex-jogador parece ter surtido efeito positivo no elenco.

O basco conquistou sua primeira vitória na área técnica do clube neste domingo, ao superar o Pachuca por 3 a 1. Quem ganhou oportunidade como titular foi o jovem Arda Güler: preterido diversas vezes pelo italiano na última temporada ou deslocado de sua função, o central marcou um dos gols e aproveitou para cutucar Carletto após o apito final.

- Eu estou mais feliz agora. Porque jogo, e jogo no meio. Ainda tem muito mais coisa do Arda para ser entregue ao Real Madrid - disparou o camisa 15.

Arda substituiu Rodrygo de maneira surpreendente entre os 11 iniciais, e teve atuação positiva. Ainda na primeira etapa, o turco participou de linda jogada coletiva e recebeu pivô de Gonzalo García para entrar na área e bater cruzado, vencendo o goleiro Carlos Moreno.

Ao longo de 2024/25, o meio-campista era costumeiramente utilizado como suplente por Ancelotti, e ganhou poucas oportunidades como titular. A constante preferência do treinador por outros atletas era alvo de críticas de torcedores nas redes sociais, e um empréstimo chegou a ser considerado, mas o jogador optou por permanecer em Valdebebas para a jornada com Alonso.

Arda Güler com Xabi Alonso na reapresentação ao Real Madrid para o Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)

🔢 Números de Arda Güler com Ancelotti, novo técnico da Seleção, pelo Real Madrid

⚽ 55 jogos

⌛ 2.210 minutos em campo

🥅 11 gols

📤 8 assistências

✅ 42 vitórias

🟰 6 empates

❌ 7 derrotas

Apesar da inferioridade numérica e do forte calor na Carolina do Norte, o Real conseguiu a primeira vitória sob o comando de Xabi Alonso. Além de Güler, Jude Bellingham e Federico Valverde balançaram as redes, com Elías Montiel anotando o tento de descontos do Pachuca. O time lidera, de maneira provisória, o Grupo H, com quatro pontos; a rodada da chave é completada por RB Salzburg x Al-Hilal, e em caso de vitória dos austríacos, o Madrid já garante vaga nas oitavas de final com um jogo de antecedência.