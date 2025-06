Palmeirenses são provocados no Mundial com escudo de clube brasileiro

O Palmeiras saiu perdendo por 2 a 0, nesta segunda-feira (23), mas buscou o empate contra o Inter Miami, terminando na liderança do Grupo A no Mundial de Clubes. Durante a partida, torcedores do clube norte-americano usaram o escudo de um clube brasileiro para provocar os palmeirenses no estádio.

A história de Inter Miami x Palmeiras contou com capítulos de muita emoção para o torcedor do Verdão. E até na hora do gol de empate, do Maurício, os palmeirenses que estavam no estádio tiveram que lidar com uma provocação.

Os torcedores do Inter Miami, de Messi, pegaram fotos do escudo do Botafogo, que vai enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final, e ficaram exibindo para os palestrinos. Veja o vídeo.

Veja vídeo da provocação dos torcedores do Inter Miami com os palmeirenses no Mundial

Como foi o jogo

Abel resolveu dar a Flaco López a titularidade após o camisa 42 mostrar um desempenho melhor do que Vitor Roque nas duas partidas do Mundial até aqui. O treinador português também sacou Giay e promoveu a entrada de Marcos Rocha, além de colocar Lucas Evangelista no lugar de Aníbal Moreno, que sentiu uma lesão na coxa.

O Verdão começou o jogo pressionando. Gustavo Gómez assustou na bola aérea. Mas quando o time paulista parecia ter o controle, o Inter Miami surpreendeu. O time norte-americano encaixou rápido contra-ataque após escanteio. Luis Suárez escorou um chutão da defesa com o peito e serviu Tadeo Allende, que percorreu o campo sozinho e chutou na saída de Weverton para abrir o placar aos 15 minutos. Para piorar, no lance Murilo sentiu a coxa e precisou deixar o jogo. Bruno Fuchs entrou.

O Palmeiras acusou o golpe e perdeu a concentração na partida. Messi começou a reger a partida, comandando o jogo no Mundial.

O time de Lionel Messi terminou a etapa com 59% de posse de bola, trocando 303 passes contra 202 do Verdão. Mesmo com menos controle territorial, o Palmeiras foi mais agressivo nas finalizações, com 10 chutes ao todo, contra apenas 4 do Inter Miami, sendo que ambos os times acertaram uma finalização no gol.

Nas bolas paradas, o domínio também foi alviverde, com 5 escanteios a favor e nenhum cedido. No aspecto defensivo, o Inter Miami levou a melhor com 10 desarmes contra 7 da equipe brasileira, enquanto o número de faltas cometidas foi igual, com quatro infrações para cada lado.

Para o segundo tempo, Abel trocou Raphael Veiga por Maurício logo após o intervalo e conseguiu aumentar o ímpeto ofensivo da equipe. Só que em outro contra-ataque, quase o cenário do primeiro tempo se repetiu. Allende, porém, chutou para fora desta vez. Abel colocou então Paulinho no lugar de Facundo Torres.

Apesar de ocupar o campo de ataque, o Palmeiras não conseguia ameaçar efetivamente o gol defendido por Ustari. Para piorar, o Verdão viu Suárez enfileirar a zaga alviverde e chutar sem chance para Weverton, ampliando o placar para 2 a 0 aos 19 minutos do segundo tempo.

O Palmeiras seguiu em cima, só que ainda pecava na hora de criar chances claras de gol. Aos 35 minutos, porém, Allan conseguiu furar a defesa do Inter Miami e encontrou Paulinho na área. O camisa 10 bateu na saída de Ustari e diminuiu o placar.

A pressão alviverde deu resultado. Aos 42 minutos, Maurício aproveitou rebote da zaga do Inter Miami e encheu o pé para empatar a partida e colocar o Palmeiras nas oitavas de final do Mundial.