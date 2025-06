Ex-Seleção Brasileira crava favorito para Palmeiras x Botafogo no Mundial

Palmeiras e Botafogo prometem fazer com que o duelo brasileiro seja um dos grandes confrontos das oitavas de final do Mundial de Clubes. O duelo acontecerá no sábado (28), às 13h (Brasília), e será o primeiro encontro entre dois times do Brasil em mundiais desde 2000. Um ex-jogador da Seleção Brasileira cravou o favorito para a partida antes mesmo dela ser definida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Antes mesmo do confronto entre Palmeiras x Botafogo ser definido, Zinho, ex-jogador da Seleção Brasileira, cravou um favorito para o duelo. Para ele, o vencedor do duelo será o time paulista comandado por Abel Ferreira. A declaração foi dada no programa "Equipe F", da ESPN.

- Acho que o Botafogo que venceu o Palmeiras nos duelos que aconteceram de Campeonato Brasileiro, de outras competições, ofensivamente não é o mesmo. Ofensivamente, é um outro Botafogo. Então, hoje, me parece que, se esse duelo acontecer, para mim o Palmeiras é favorito - começou Zinho

continua após a publicidade

Gregore em campo no jogo entre Botafogo e Palmeiras pelo Brasileirão. (Foto: Vitor Silva/BFR)

Com a derrota do Botafogo para o Atlético de Madrid, por 1 a 0, nesta segunda-feira (23), o clube carioca terminou a fase de grupos na segunda colocação do grupo B. Já o Verdão garantiu a liderança do Grupo A depois de empatar com o Inter Miami, de Messi.

Palmeiras x Botafogo, Flamengo classificado e Fluminense jogando a vida

Depois das classificações de Palmeiras, Botafogo e Flamengo, chegou a vez do Fluminense definir a sua vida na competição. O Tricolor das Laranjeiras entra em campo nesta quarta-feira (25), contra o Mamelodi Sundowns.

continua após a publicidade

➡️Quais são os times já classificados às oitavas de final do Mundial? Veja horário e jogos

Futuro do Fluminense

A segunda rodada do Grupo E do Mundial do Clubes chegou ao fim no sábado (21) com Inter de Milão 2x1 Urawa Red Diamonds e River Plate 0x0 Monterrey. Com os resultados, o caminho para a próxima fase está aberto para três equipes, visto que o time japonês não tem mais chances de classificação. A seguir, o Lance! mostra as possíveis combinações da última rodada dos times emparelhados ao grupo F (Fluminense, Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan HD) nas oitavas de final do torneio.

Confira a ordem dos critérios de desempate 📋

1. Confronto direto;

2. Melhor saldo de gols nesses confrontos diretos;

3. Mais gols marcados nesses mesmos jogos;

4. Melhor saldo de gols considerando todos os jogos da fase de grupos;

5. Mais gols marcados em todos os jogos do grupo;

6. A equipe com menos pontos perdidos por cartões leva vantagem.

7. Persistindo o empate, a vaga será decidida por sorteio conduzido pela Fifa.