Um caso de racismo foi apontado pelo árbitro Ramon Abatti Abel no confronto entre Real Madrid e Pachuca, pelo Grupo H do Mundial de Clubes. O brasileiro ativou o protocolo de injúrias raciais da Fifa ao fazer um gesto de X com os braços para comunicar às demais autoridades do duelo sobre o ocorrido.

O gesto aconteceu após uma confusão aos 49 minutos do segundo tempo, em embate vencido pelos espanhóis por 3 a 1. O zagueiro Antonio Rüdiger pediu um pênalti não assinalado pelo árbitro, e ao levantar, foi questionado pelo capitão adversário, o argentino Gustavo Cabral. À medida da aproximação de Ramon, o defensor merengue foi chamado em particular e lhe avisou sobre uma possível injúria, que levou à ativação do protocolo.

Por não ter presenciado a possível ofensa de Cabral a Rüdiger, Abatti apenas seguiu a recomendação da Fifa de gesticular às demais autoridades. O alemão saiu indignado de campo após o entrevero com o volante dos Tuzos.

Antonio Rüdiger é contido por Salomón Rondón após possível caso de racismo em Real Madrid x Pachuca (Foto: Paul Ellis/AFP)

Rüdiger saiu do banco de reservas e concretizou seu retorno aos gramados após quase dois meses de ausência. O defensor havia sofrido uma contusão parcial no menisco externo do joelho esquerdo diante do Barcelona, na final da Copa do Rei, e ganhou minutos com o técnico Xabi Alonso após a vantagem ser construída pelo Real no segundo tempo do duelo.

✅ Real Madrid vence o Pachuca pelo Mundial de Clubes

Jude Bellingham, Arda Güler e Federico Valverde foram os autores dos gols da vitória por 3 a 1, com Elías Montiel diminuindo na etapa final. Com o triunfo sobre o Pachuca, o time espanhol chegou a quatro pontos e assumiu, de maneira provisória, a liderança da chave. A rodada do último grupo é completada por RB Salzburg x Al-Hilal, às 19h (de Brasília); em caso de vitória dos austríacos, o Madrid crava um lugar nas oitavas de final. Já os Tuzos de Jaime Lozano, com pontuação nula, deram adeus ao intercontinental e não têm mais chances de avanço ao mata-mata.

