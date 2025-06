Mesmo com um a menos por quase todo o confronto, o Real Madrid superou o Pachuca por 3 a 1 na Carolina do Norte, pelo Grupo H, e ficou mais perto da vaga no mata-mata do Mundial de Clubes. Ainda na primeira etapa, Jude Bellingham, Arda Güler e Federico Valverde balançaram as redes mexicanas - Elías Montiel descontou na segunda etapa - e garantiram a primeira vitória de Xabi Alonso no comando dos Merengues, debaixo de calor intenso na Carolina do Norte.

Com o triunfo, o time espanhol chegou a quatro pontos e assumiu, de maneira provisória, a liderança da chave. A rodada do último grupo é completada por RB Salzburg x Al-Hilal, às 19h (de Brasília); em caso de vitória dos austríacos, o Madrid crava um lugar nas oitavas de final. Já os Tuzos de Jaime Lozano, com pontuação nula, deram adeus ao intercontinental e não têm mais chances de avanço ao mata-mata.

⚽ Como foi o jogo?

Apesar da badalação em cima do Real, quem deu o primeiro golpe de perigo foi o Pachuca. Em escanteio logo aos dois minutos, Bryan González fez cruzamento na marca do pênalti e Salomón Rondón apareceu livre para emendar de primeira, mas a finalização bateu em Fran García e saiu pela linha de fundo. Quatro minutos depois, o venezuelano foi novamente lançado e sairia frente a frente com Courtois, mas Asencio o puxou pela camisa. Não houve perdão: por ser último homem, o zagueiro recebeu o cartão vermelho do árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel e complicou a vida de seu time de maneira precoce. Palavecino, na cobrança, bateu por cima da meta.

A blitz dos Tuzos continuava: Rondón, em transição rápida, deu lindo passe para Kenedy, que atrasou a passada e perdeu ângulo na finalização, acertando a rede pelo lado de fora. O brasileiro voltou a aparecer aos 17', e em sobra de passe errado de Salomón, soltou uma bomba para defesa de Courtois; no rebote, Bautista emendou fraco e o belga voltou a tempo para se esticar e evitar o tento. A primeira tentativa merengue saiu dos pés de Arda Güler, que aproveitou jogada de Vini Jr e ajeitada de Bellingham, mas pegou mal e errou o alvo.

Empilhar chances desperdiçadas diante do Real, porém, jamais será uma opção. E em linda jogada coletiva, veio a sanção: aos 34', Gonzalo García destruiu a linha mexicana em lindo passe de tornozelo para Fran García, que atacou o espaço. Ao tocar para dentro, a defesa esperava o passe para Vinícius, mas Bellingham entrou na trajetória para dominar, invadir a área e fuzilar o canto cruzado de Moreno, que nada pôde fazer. Um chute punitivo aos Tuzos por não golpear antes do "pacto" aparecer.

Jude Bellingham finaliza para marcar o primeiro gol do Real Madrid frente ao Pachuca, pelo Mundial de Clubes (Foto: Richard Pelham/Getty Images via AFP)

O golpe doeu nos mexicanos. E os espanhóis, de maneira fria, acertaram mais um cruzado oito minutos depois. Seja o chute, seja o golpe. Vini apareceu de novo e inverteu jogada com Arnold, que soltou de primeira no meio. Gonzalo, de cabeça erguida, só aparou para Arda Güler, que invadiu a área em velocidade e bateu no canto contrário para vencer Moreno e ampliar antes do fim da primeira etapa.

O primeiro susto após o intervalo foi de John Kennedy, que entrou na virada do confronto. O centroavante, emprestado pelo Fluminense, recebeu passe de Kenedy - outra cria de Xerém - e bateu cruzado, mas para fora. Bryan González, habilidoso lateral, quase surpreendeu Courtois em cruzamento que ganhou o rumo da meta aos 10, mas o belga espalmou pela linha de fundo. No escanteio, Montiel, alçou segunda bola na área, Pereira desviou para baixo e Rondón, com o bico da chuteira, não conseguiu dar a direção do gol. JK, semelhante à primeira tentativa, bateu outras duas vezes de fora da área, e o arqueiro espalmou em ambas. Pressão alta no primeiro terço da etapa final.

Mas a história da primeira etapa se repetiu: martelar e não furar é implorar para ser punido. Em jogada rápida aos 25', Huijsen lançou Vini Jr. O brasileiro contemporizou e trabalhou pelo meio com Valverde, que abriu na direita para Brahim Díaz e disparou em direção à área. Tapete vermelho do Pachuca estendido para o uruguaio, que recebeu linda alçada do hispano-marroquino e se esticou para completar para o fundo das redes e tranquilizar o Real Madrid.

A paz com o triunfo permitiu que Xabi Alonso rodasse o elenco, promovendo o retorno de Rüdiger após quase dois meses lesionado e a entrada de Modric para ser reverenciado pela Carolina do Norte. Aos 34', Montiel diminuiu o marcador: recebendo de costas na meia-lua, o volante girou e finalizou fraco, mas a bola desviou em Tchouaméni e matou Courtois. O tento, porém, não foi suficiente para reacender as chamas da esperança nos mexicanos, que deram adeus ao torneio.

Racismo em Real Madrid x Pachuca

No último lance do confronto, Ramon Abatti fez o gesto X com os braços, indicando um possível caso de racismo em campo. Rüdiger se envolveu em pequena confusão com Cabral, e um aviso foi emitido no sistema de som do Bank of America Stadium, mas a situação dentro das quatro linhas foi rapidamente contemporizada com o apito final. Até o momento, não há clareza se injúrias raciais foram proferidas dentro do campo, mas a tendência é que o árbitro tenha recebido a denúncia de Rüdiger e siga o protocolo da Fifa.

🌌 O que vem por aí?

Na próxima rodada, o Real Madrid decide sua vida no Mundial diante do RB Salzburg. O confronto acontecerá na quinta-feira (26), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Simultaneamente, no Geodis Park, em Nashville, o Pachuca entra em campo diante do Al-Hilal para fechar sua participação na competição sem mais aspirações.

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 3x1 Pachuca

2ª rodada - Grupo H - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: domingo, 22 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte (EUA)

🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel-BRA (árbitro); Danilo Ricardo Simon Manis-BRA e Rafael da Silva Alves-BRA (auxiliares); Espen Eskas-NOR (quarto árbitro); Hernán Mastrangelo-ARG, Juan Lara-CHI e Marco Di Bello-ITA (VAR)



🥅 Gols: Jude Bellingham (RMA - 35' 1T); Arda Güler (RMA - 43' 1T); Federico Valverde (RMA - 26' 2T); Elías Montiel (PAC - 34' 2T)

🟨 Cartão amarelo: Agustín Palavecino (PAC)

🟥 Cartão vermelho: Raúl Asencio (RMA - 6' 1T)

🌌 ESCALAÇÕES DO JOGO

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Antonio Rüdiger), Raúl Asencio, Dean Huijsen e Fran García; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham (Luka Modric) e Arda Güler (Dani Ceballos); Federico Valverde, Vini Jr (Víctor Muñoz) e Gonzalo García (Brahim Díaz)



🔵🔵 Pachuca (Técnico: Jaime Lozano)

Carlos Moreno; Luis Rodríguez (Carlos Sánchez), Eduardo Bauermann, Federico Pereira e Bryan González; Elías Montiel, Alan Bautista (Gustavo Cabral) e Agustín Palavecino (Víctor Guzmán); Alexei Domínguez (John Kennedy), Kenedy (Eduardo López) e Salomón Rondón

