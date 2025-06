Fifa suspende jogador do Manchester City por três jogos

Após julgamento, Rico Lewis, do Manchester City, teve sua suspensão decretada para três jogos pela expulsão na partida contra o Wydad pela estreia dos clubes no Mundial de Clubes. Com a suspensão, o jogador pode não jogar mais a competição se o City cair até as oitavas de final.

Aos 42 minutos da segunda etapa do jogo entre Manchester City e Wydad Casablanca pela estreia dos clubes no Grupo G do Mundial de Clubes, Ramon Abatti Abel, árbitro brasileiro, mostrou o cartão vermelho a Rico Lewis após jogada violenta.

Na entrevista coletiva após a o fim do jogo, Guardiola expressou sua opinião sobre o lance, discordando da decisão tomada pelo brasileiro dentro das quatro linhas.

Guardiola na beira de campo em Manchester City x Wydad Casablanca no Mundial (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

— Ele pegou a bola, com os dois pés na grama — opinou Guardiola em entrevista coletiva.

O jogador cumpre a primeira partida de suspensão neste domingo (22), às 22h (de Brasília), em jogo do Manchester City contra o Al Ain pela segunda rodada do Grupo G. Lewis ainda perde o confronto contra a Juventus e um possível jogo de oitavas de final do Mundial.

Veja o lance que gerou a expulsão de Lewis, do Manchester City, no primeiro jogo do Mundial

Neste Mundial, a Fifa adotou uma série de novas tecnologias para tentar melhorar a qualidade do jogo a partir desta competição. Uma delas foi a câmera corporal nos árbitros integradas às transmissões ao vivo, que mostram ao telespectador um ângulo nunca antes visto. Assista:

No lance, é possível ver Rico Lewis atingindo o adversário com temeridade após deslizar em um carrinho na disputa da bola. O jogador, que começou a partida entre os titulares, foi mandado ao vestiário mais cedo.

