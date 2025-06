Astro do Real Madrid critica companheiro por situação no Mundial

O Real Madrid venceu a primeira no Mundial de Clubes, mas precisou sofrer além da conta. Diante do Pachuca, o time triunfou por 3 a 1, mas sofreu um susto logo cedo com a expulsão precoce de Raúl Asencio, logo aos seis minutos da etapa inicial.

O zagueiro perdeu dividida com o centroavante Salomón Rondón e apelou para um puxão que parou a jogada. Por ser o último homem, o jovem de 22 anos foi expulso pelo árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel e complicou a vida de seu time, que sofreu pressão nos minutos seguintes, mas conseguiu se defender e contragolpeou posteriormente com Bellingham, Arda Güler e Valverde.

No intervalo do duelo, o goleiro Thibaut Courtois não poupou o companheiro de críticas por ter sido expulso de maneira precoce. Na estreia, Asencio cometeu o pênalti do empate com o Al-Hilal por 1 a 1, convertido por Rúben Neves.

- Foram dois jogos e duas vezes o mesmo erro. Podem ter sido toques muito leves, mas temos que ser um pouco mais inteligentes. Não podemos cometer esse tipo de erro. Mas tudo bem, ele sabe disso, não tem problema. Quando ele voltar, seguiremos vencendo - disparou o belga.

✅ Real Madrid conquistou vitória importante no Mundial

Apesar da inferioridade numérica e do forte calor na Carolina do Norte, o Real conseguiu a primeira vitória sob o comando de Xabi Alonso. O time lidera, de maneira provisória, o Grupo H, com quatro pontos; a rodada da chave é completada por RB Salzburg x Al-Hilal, às 19h (de Brasília), e em caso de vitória dos austríacos, o Madrid já garante vaga nas oitavas de final com um jogo de antecedência.

