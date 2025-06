Artilheiro, forte fisicamente e capacidade de liderança. Essas são algumas das características de Harry Kane, camisa 9 do Bayern de Munique. Em duas temporadas com a camisa bávara, o atacante inglês marcou 83 gols e contribuiu com 26 assistências, em 94 jogos disputados. Neste Mundial de Clubes, o astro balançou as redes na partida contra o Boca Juniors.

A equipe alemã acabou tropeçando na última rodada da fase de grupos para o Benfica e ficou com a 2ª colocação no Grupo C, com duas vitórias e uma derrota. Com isso, os bávaros encaram o Flamengo nas oitavas de final. A partida está marcada para o próximo domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Harry Kane assinou com o Bayern em agosto de 2023, após 10 anos no Tottenham e se tornou a contratação mais cara da história da Bundesliga. A negociação custou aproximadamente 120 milhões de euros (cerca de R$ 645 milhões), dividido entre o passe fixado e bônus ao jogador. O atacante é o maior artilheiro da história da Inglaterra e do Tottenham, clube que tem grande identificação.

No entanto, Kane teve um longo caminho antes de se tornar um astro mundial. Revelado pelo Tottenham, o inglês deu seus primeiros passos na carreira emprestado ao Leyton Orient, ainda acumulou passagens por Millwall, Norwich e Leicester, antes de retornar ao clube londrino. O camisa 9 só veio explodir sob o comando de Mauricio Pochettino na temporada 2014/15.

Nesta temporada pelo Bayern, Harry Kane marcou 39 gols e encerrou um jejum de 16 anos, ao conquistar seu primeiro título na carreira. Com um histórico repleto de gols e poucas glórias, o atacante ficou conhecido como “Melhor jogador sem títulos” e bateu na trave nas últimas Eurocopas com a Inglaterra, quando saiu derrotado nas finais para Itália (2020) e Espanha (2024). Kane enfim pôde comemorar com o título da Bundesliga 2024/25.

Mundial de Clubes

Na Copa do Mundo de Clubes, Kane teve uma atuação discreta até aqui. Na primeira partida contra o Auckland City, o astro inglês passou em branco pela goleada por 10 a 0 com o time neozelandês. Já no segundo jogo, o atacante foi por um gol e uma assistência na vitória contra o Boca Juniors. Na derrota para o Benfica, entrou no intervalo e não conseguiu reverter o placar de 1 a 0 para o time português.

Kane terá que fazer mais do que isso para vazar a defesa rubro-negra. Sólida e consistente, a zaga do Flamengo sofreu apenas 17 gols em 51 jogos, neste Mundial, foram dois gols sofridos em três jogos.