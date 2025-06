Mundial: Flamengo e Bayern terá arbitragem da Premier League

ORLANDO (EUA) — A Fifa definiu a arbitragem do duelo entre Flamengo e Bayern de Munique, neste domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela fase oitavas de final do Mundial de Clubes. O inglês Michael Oliver, de 40 anos, conhecido por mediar jogos de Premier League, será o responsável pelo apito no jogo do mata-mata.

Michael Oliver está no quadro de árbitros da Fifa desde 2012 e acumula grandes partidas e decisões em sua carreira, como finais de Copa da Liga Inglesa, Supercopas da Inglaterra, clássicos na Premier League, duelos de Champions League e Copa do Mundo. Ele, inclusive, foi o juiz do empate entre Brasil e Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 (vitória dos croatas nos pênaltis).

Na atual edição do Mundial de Clubes, o inglês trabalhou em apenas um jogo: a vitória do Fluminense por 4 a 2 sobre o Ulsan HD, da Coreia do Sul. Antes disso, Oliver apitou o 4 a 2 da Espanha em cima da França, pela semifinal da Liga das Nações.

Michael Oliver apitou dois jogos na Copa do Mundo do Catar (Alfredo ESTRELLA / AFP)

Os dois auxiliares escalados para o duelo também são ingleses: Stuart Burt e James Mainwaring. O quarto árbitro Cristian Garay é chileno, assim como o 5º árbitro Miguel Rocha.

Confira a equipe de arbitragem de Flamengo x Bayern no Mundial

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Auxiliares: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)

Quarto árbitro: Cristian Garay (CHI)

Quinto árbitro: Miguel Rocha (CHI)

O Rubro-Negro se classificou em primeiro lugar do Grupo D do Mundial de Clubes, com sete pontos conquistados. Já os Bávaros ficaram na segunda posição do Grupo C, com seis pontos, atrás do líder Benfica, que fez sete.

