Flamengo x Chelsea: duelo destaca diferença bilionária entre os elencos

Flamengo e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. O confronto, além de ser decisivo na classificação para o mata-mata, destaca o abismo financeiro entre os clubes sul-americanos e europeus.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

No território brasileiro, o Flamengo se sobressai ao aparecer na segunda posição dos elencos mais valiosos. O Rubro-Negro só perde para outra equipe brasileira do Mundial: o Palmeiras. Atualmente, segundo o Transfermarkt, portal de futebol especializado em finanças, o time de Filipe Luís tem o valor de 221,3 milhões de euros (cerca de R$ 1,39 bilhão).

Elenco do Chelsea posa para a foto antes da partida contra o Los Angeles FC no Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/Chelsea)

O seu oponente, por outro lado, figura-se entre as equipes mais valiosas do futebol mundial. No Mundial de Clubes, o elenco do Chelsea aparece como o quarto mais valioso, avaliado em 1,03 bilhão de euros — aproximadamente R$ 6,5 bilhões na cotação atual.

continua após a publicidade

➡️Flamengo x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Mundial de Clubes

A diferença entre os times, portanto, é bilionária. Cerca de R$ 5,11 bilhões separam os valores dos elencos de Flamengo e Chelsea, que se enfrentam em busca da classificação do mata-mata do Mundial de Clubes.

Valores dos elencos do Mundial de Clubes