Adversário do Botafogo na estreia do Mundial de Clubes da FIFA 2025, o Seattle Sounders é visto como um rival duro por quem conhece bem o futebol da MLS. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o zagueiro Thiago Martins, atualmente no New York City FC, alertou o clube carioca sobre as dificuldades que pode enfrentar na partida contra os norte-americanos.

Confira a entrevista completa de Thiago Martins

Bicampeão brasileiro com o Palmeiras (2016 e 2018), Thiago passou pelas categorias de base e atuou pelo time profissional do Verdão entre 2013 e 2019, antes de seguir para o futebol japonês e depois para os Estados Unidos. Com experiência acumulada no futebol da MLS desde 2022, o defensor enfrentou o Seattle Sounders duas vezes pela semifinal da Liga dos Campeões da Concacaf daquele ano — e guarda lembranças marcantes.

— O Botafogo pode esperar um jogo bem complicado, porque o Seattle é um time cascudo. Se você olhar o elenco, vai ver jogadores experientes e que estão há muito tempo na MLS. Todas as vezes que enfrentei eles foi um jogo truncado, difícil — afirmou o zagueiro brasileiro.

Na ocasião, o New York City foi derrotado no jogo de ida por 3 a 1, atuando fora de casa, e empatou em 1 a 1 no confronto de volta, sendo eliminado da competição. Para Thiago Martins, o fator mandante também terá peso na estreia do Alvinegro no torneio.

— A torcida deles comparece em peso e empurra muito. Isso faz diferença, principalmente em jogo único, como é o caso do Mundial. O Botafogo tem qualidade, mas não pode achar que vai ser simples — completou.

O Seattle Sounders é um dos clubes mais estruturados da MLS e tem no currículo o título da Concachampions de 2022, além de participações sólidas no campeonato norte-americano. Para o Botafogo, a estreia promete ser um teste de fogo em um torneio que exige desempenho imediato.

A partida entre Botafogo e Seattle Sounders será decisiva para as pretensões do time carioca no Mundial, e o alerta vindo diretamente de um brasileiro que atua na liga americana é mais um indicativo de que o confronto será mais difícil do que muitos imaginam.