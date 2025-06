Dois dias antes do início do Mundial de Clubes da Fifa, o Lance! preparou um levantamento com o aproveitamento em 2025 das equipes que estarão presentes na competição. PSG, adversário do Botafogo, tem 81,9% de aproveitamento e lidera a lista. Flamengo, com 73,3%, e Palmeiras, com 72,4%, estão entre os cinco melhores. Fluminense (62,0%) ocupa a 18ª colocação e o Botafogo (44,8%) é o penúltimo. Veja o ranking completo.

Veja os clubes do Mundial com mais partidas em 2025

Posição Time Aproveitamento 1° PSG 81,9% 2° Espérance 77,40% 3° Bayern de Munique 74,1% 4° Flamengo 73,3% 5° Palmeiras 72,4% 6° Mamelodi Sundowns 71,9% 7° Benfica 69,9% 8° River Plate 69,6% 9° Real Madrid 69,4% 10° Wydad Casablanca 68,8% 11° Auckland 66,7% 11° Manchester City 66,7% 13° Chelsea 65,5% 13° Al Ahly 65,5% 15° Inter de Milão 64,8% 16° Al Hilal 64,3% 17° Atlético de Madrid 62,1% 18° Fluminense 62,0% 19° Boca Jrs 61,9% 20° Inter Miami 61,1% 21° Borussia Dortmund 56,8% 22° Monterrey 56,0% 23° Juventus 55,1% 23° Los Angeles FC 55,1% 25° RB Salzburg 54,4% 26° Urawa Reds 54,0% 27° Ulsan 53,3% 27° Pachuca 53,3% 29° Porto 50,7% 30° Seattle Sounders 47,8% 31° Botafogo 44,8% 32° Al Ain 43,3%

Análise: Palmeiras tem aproveitamento maior que os rivais do grupo A e rival do Flamengo surpreende

O Palmeiras tem feito uma temporada muito regular e está bem acima dos rivais da primeira fase. O Al-Ahly, com 65,5%, é o 13° time em termo de aproveitamento, enquanto o Inter Miami é o 20°. Já o Porto, considerado o grande adversário do Alviverde, é o 29°, com apenas 50,7% de aproveitamento.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A grande surpresa do ranking foi o Esperánce, adversário do Flamengo no grupo D, que tem o 2° melhor aproveitamento entre os times presentes no Mundial, superando equipes como Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City. O clube foi Campeão Tunisiano, da Copa da Tunísia e da Supercopa da Tunísia. Assim, quem projeta vida fácil para o rubro-negro pode estar enganado.