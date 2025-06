SANTA BARBARA (EUA) - Com a “estreia” de Joaquín Correa, Arthur Cabral entre os reservas e ainda sem Savarino, o Botafogo realizou nesta quinta-feira (12) o terceiro treino com bola em Santa Barbara visando à estreia no Mundial de Clubes. A atividade comandada pelo técnico Renato Paiva começou a encaminhar o time que, no domingo (15), encara o Seattle Sounders, a partir das 23h (de Brasília).

O treino no Westmont College, que serve como CT para o Botafogo neste Mundial, mais uma vez não contou com a presença de Savarino. O meia, que estava a serviço da seleção da Venezuela, era esperado na noite de quarta-feira, mas ele teve problemas com o voo e nem sequer havia chegado à Califórnia no fim da manhã desta quinta.

Como de hábito, apenas os 15 primeiros minutos de treino foram abertos à imprensa. Nesse período, Arthur Cabral treinou entre os reservas e Joaquín Correa, que se apresentou na quarta na concentração alvinegra, participou de um treinamento pela primeira vez.

A definição da equipe para o primeiro jogo na Copa do Mundo de Clubes ficará mesmo para o treino desta sexta-feira (13), que será fechado. Será o penúltimo antes da estreia, já que Renato Paiva comandará uma última atividade no sábado pela manhã. À tarde, o Botafogo viaja a Seattle.

Botafogo treina sob clima semelhante ao da estreia no Mundial

Os treinos no Westmont College tem sido intensos desde que o Botafogo chegou aos Estados Unidos. Antes dos trabalhos no campo, Renato Paiva tem dado orientações aos jogadores em um auditório; depois, os atletas fazem ativações físicas em um campo de baseball localizado ao lado do campo de treino. E só a partir daí que o time parte para o treino tático, de pelo menos uma hora.

Realizados sempre pela manhã — à exceção foi a terça-feira (10), quando passou para a tarde por um problema logístico — os treinos têm acontecido sob temperatura amena, na casa dos 17 °C. Pela previsão, é bem próxima daquela que o Botafogo deverá encarar no domingo na estreia do Mundial de Clubes.