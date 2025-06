Hoje zagueiro do New York City, dos Estados Unidos, Thiago Martins foi bicampeão brasileiro com o Palmeiras (2016 e 2018). O defensor passou pela base alviverde e defendeu posteriormente a equipe profissional do Verdão, entre 2013 e 2019. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele comentou a possibilidade de retornar um dia. Assista à conversa no vídeo acima.

continua após a publicidade

- É difícil falar sabendo a proporção e o tamanho que o Palmeiras está. Mas eu nunca vou dizer não. É lógico que a gente sempre tem aquela vontade... Começar lá como profissional já foi gratificante, mas ainda sinto que, se tivesse oportunidade, seria bem legal esse retorno. O futuro pertence a Deus. Vamos ver, um dia quem sabe - falou.

Thiago Martins em treino durante a passagem pelo Palmeiras (Foto: Agência Palmeiras)

➡️ Rodrigo, do Espérance, conta detalhes sobre o futebol da Tunísia

Ex-Palmeiras se firmou na MLS de Messi e companhia

Após deixar o clube paulista, Thiago Martins passou por Paysandu, Bahia e Yokohama Marinos (Japão) antes de fechar com o New York City em 2022. O zagueiro presenciou o crescimento da MLS, com a chegada de grandes craques do futebol mundial. No Inter Miami, por exemplo, enfrenta a histórica dupla Luis Suárez e Lionel Messi. Experiente, o defensor diz que "dorme tranquilo", apesar da missão difícil.

continua após a publicidade

- Eu durmo tranquilo, já estou com 30 anos. Não é que a gente se acostuma, mas a preparação e o foco (são os mesmos). É claro que você sabe que, se cometer um erro, vão fazer o gol. Mas você tem que fazer o melhor o tempo todo, independentemente se é contra eles ou outros jogadores. A MLS tem tudo para ser uma potência e, consequentemente, outros grandes jogadores vão querer vir para cá. Isso traz mais visibilidade e competitividade, é muito bom - afirmou.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O único enfrentamento do ex-Palmeiras com Lionel Messi até o momento terminou empatado por 1 a 1. Durante a partida, Thiago Martins chegou a discutir com o argentino. Ao Lance!, o brasileiro deixou claro que não muda a postura diante de craques mundiais.

- Eles (Messi e Suárez) são diferentes, com certeza. (...) Mas ao mesmo tempo, quando chega no campo, tenho que dar o meu melhor para pará-los. Não tem conversa, aquele negócio de "ah, vou ficar assistindo eles jogarem", de jeito nenhum. Se tenho oportunidade de dar uma chegada, ganhar uma bola, vou fazer. Quando estão jogando, muitas pessoas estão assistindo, é uma oportunidade para mostrar meu trabalho e ajudar o meu time - explicou.

No Mundial de Clubes, o ex-time de Thiago Martins também terá o desafio de parar Messi e Suárez. Palmeiras e Inter Miami integram o Grupo A do torneio. O confronto direto acontece na segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).