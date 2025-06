SANTA BARBARA (EUA) - O lateral-direito Vitinho reconhece que o grupo do Botafogo é um dos mais fortes do Mundial de Clubes da Fifa, mas faz questão de ressaltar que isso não acontece apenas por reunir na mesma chave dois clubes europeus. "A gente merece também o respeito, por sermos campeões da América", diz, nesta entrevista exclusiva ao Lance!.

Assim como o próprio Botafogo, Vitinho vive boa fase na temporada e garante que o período turbulento registrado nos primeiros meses do ano ficou para trás. E promete que o time alvinegro vai fazer bonito na Copa do Mundo de Clubes, que para o Botafogo começa no domingo, diante do Seattle Sounders, a partir das 23h (de Brasília). "A gente vai dar tudo que pode para representar bem o Brasil."

Confira os principais trechos da entrevista:

LANCE! - Como estão sendo estes primeiros dias de preparação aqui nos Estados Unidos para o Mundial de Clubes?

VITINHO - Estão sendo bem legais. A gente veio mais cedo para se adaptar ao clima, ao horário, então estão sendo dias importantes para a gente. Ainda são poucos dias, mas foram intensos, então a gente está aproveitando esse momento.

É a primeira vez desde o início do Brasileirão que vocês têm dez dias entre um jogo e outro. Como isso ajuda na preparação?

Com tempo, o trabalho do professor (Renato Paiva), a evolução, chegam. A gente consegue fazer aquilo que ele pede, fazer aquilo que ele. O trabalho com ele está sendo uma experiência incrível. Eu venho evoluindo bastante com ele.

O Botafogo teve um início de ano complicado. Veio a parada antes do início do Brasileirão, vocês tiveram um pouco de dificuldade no início da Libertadores, mas cresceram na reta final da primeira fase. Acha que estão crescendo no momento certo?

Acho que sim. A gente sabe do momento que tivemos no passado, mas passou, a gente não quer lembrar mais disso. A partir de agora só pensamos pra frente, a gente está feliz com o momento. Eu espero, o grupo espera, que a consiga viver este momento até o final da temporada.

O grupo está se reforçando, foram contratados cinco novos jogadores agora, mas isso acontece às vésperas do Mundial de Clubes. O Joaquín Correa acabou de chegar. Na sua experiência como jogador, a adaptação é rápida ou demanda um pouco de tempo? Os reforços vão estar preparados para o Mundial?

Cada jogador tem seu tempo de adaptação. Eu tive o meu, não posso falar por ele. Espero que ele se adapte o mais rápido possível, porque esse jogador é importante, a gente precisa dele.

Vitinho vive boa fase no Botafogo e promete time forte no Mundial de Clubes (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Vitinho admite saber pouco sobre o adversário de estreia do Botafogo no Mundial

O que você já sabe dos adversários da primeira fase?

O que eu sei do Seattle é que a gente vai jogar o próximo jogo. O PSG hoje é o campeão europeu, e o Atlético de Madrid é bastante conhecido. Acho que nosso grupo é de alto nível. Vai ser um campeonato importante, a primeira fase com nível muito alto. Mas não apenas para a gente, também para eles.

No futebol se costuma falar que o importante é o primeiro adversário, o próximo adversário. Mas o segundo jogo será do atual campeão da América contra o atual campeão europeu. Como será esse confronto?

Vejo como um merecimento. Eles trabalharam para serem campeões da Europa, a gente trabalhou pra ser o campeão da América. Hoje temos esse poder de falarmos que somos os campeões, porque a gente mereceu isso. Será um jogo de campeões.

O grupo do Botafogo é apontado desde o início como um dos mais complicados, com dois clubes europeus, incluindo o PSG, recém-campeão da Europa. Como fazer frente a eles? E o que os europeus têm tido nos últimos anos?

Eu também acho que o grupo do Botafogo é um dos mais fortes, mas não só por ser o grupo dos dois europeus. A gente merece também o respeito de sermos campeões da América. Claro, a gente sabe o nível da Europa, a gente sabe o nível de jogadores que vamos enfrentar, mas estamos preparados para isso. Não vai ser fácil, é totalmente diferente, o jogo é diferente, tudo é diferente. É uma coisa nova para muitos jogadores, mas é novo para eles também, que não conhecem os sul-americanos.

O que o torcedor pode esperar do Botafogo?

O que o torcedor do Botafogo vai esperar é o que a gente vem fazendo: o trabalho, a evolução, saber que a gente vai representar essa camisa como a gente sempre representou. A gente sabe do peso que esta camisa tem, da oportunidade que estamos tendo também como jogador. O que eles podem esperar é que a gente vai dar tudo que pode para representar bem o Brasil.