Com duas vitórias nas rodadas iniciais — incluindo um triunfo sobre o PSG —, o Botafogo vem tendo um início positivo no Mundial de Clubes da Fifa 2025. Além do bom desempenho em campo, o clube também se destaca nas arquibancadas: é o time brasileiro com a melhor média de público até agora na competição.

A estreia do Glorioso contou com 30.151 torcedores na vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders. No segundo jogo, diante do PSG, o Botafogo levou 53.699 pessoas ao estádio — a maior presença de público entre os clubes brasileiros até agora. Além do bom desempenho fora de campo, o time também se destacou dentro das quatro linhas, vencendo os dois confrontos e encaminhando sua classificação às oitavas de final.

Na segunda colocação do ranking de média de público entre os brasileiros está o Palmeiras, com média de 40.727 torcedores. O Verdão empatou com o Porto diante de 46.275 pessoas e venceu o Al Ahly com 35.179 presentes.

O Flamengo aparece na terceira posição, com média de 39.908 pagantes, enquanto o Fluminense completa a lista com 32.028 torcedores por jogo.

Médias de público dos clubes brasileiros no Mundial:

Botafogo: 41.925

Palmeiras: 40.727

Flamengo: 39.908

Fluminense: 32.028

Entre os maiores públicos em uma única partida, o Flamengo se destaca aparcendo na primeira colocação com o confronto contra o Chelsea. O estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, recebeu 54.019 torcedores. Até o momento, o duelo que teve maior público foi entre PSG e Atlético de Madrid, no Rose Bowl, em Los Angeles.

Torcedor do Flamengo comemora gtol marcado contrta o Chelsea (Foto: Franck Fife/AFP)

Maiores públicos do Mundial até agora:

1. PSG x Atlético de Madrid – 80.619 (Rose Bowl, Los Angeles)

2. Real Madrid x Al Hilal – 62.415 (Hard Rock Stadium, Miami)

3. Al-Ahly x Inter Miami – 60.927 (Hard Rock Stadium, Miami)

4. Boca Juniors x Benfica – 55.574 (Hard Rock Stadium, Miami)

5. Flamengo x Chelsea – 54.019 (Lincoln Financial Field, Filadélfia)

O destaque da torcida do Botafogo reforça o impacto da volta do clube à elite internacional e o entusiasmo da torcida alvinegra em solo norte-americano.