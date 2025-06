Mundial: Braune faz cara a cara entre jogadores de Botafogo e Atlético de Madrid

Após a vitória contra o Paris Saint Germain, na 2ª rodada do Mundial de Clubes, o Botafogo se prepara para enfrentar o Atlético de Madrid, nesta segunda-feira (23), às 16h (de Brasília), no Rose Bowl, na Califórnia. Para esquentar o confronto, o Lance! conversou com o influenciador Daniel Braune, que fez um "cara a cara" entre os jogadores do time de Renato Paiva e da equipe de Diego Simeone.

Dentre as escalações prováveis, Braune escolheu a maioria dos jogadores do Atlético de Madrid, mas deu vitória a Jhon, Barboza, Alex Telles, Gregory e Savarino contra Oblak, José Maria Gimenez, Llorente, Pablo Barrios e Gallegher.

Do time colchonero, o influenciador escolheu Javi Galán, Le Normand, De Paul, Giuliano Simeone, Julian Álvarez e Griezmann. No total, foram seis jogadores do Atlético do Madrid escolhidos pelo comunicador, contra cinco do Botafogo.

Botafogo x Atlético de Madrid

O confronto entre as duas equipes acontece, nesta segunda-feira (23), às 16h (de Brasília), no Rose Bowl, na Califórnia, pelo Mundial de Clubes. Para a ocasião, o Botafogo joga pelo empate para alcançar as oitavas de final do torneio da Fifa.

A equipe de Renato Paiva ainda pode perder por até dois gols de diferença, que, mesmo assim, ainda se classificaria para a próxima fase. A colocação da vaga dependerá do resultado entre PSG e Seattle Sounders, que acontece no mesmo dia e horário.

