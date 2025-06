Mundial: Confira os pendurados de Botafogo, Atlético de Madrid e PSG para a última rodada

Nesta segunda-feira (23), todos os times do Grupo B entram em campo às 16h (de Brasília), em uma rodada decisiva que definirá os dois classificados às oitavas de final. PSG, Atlético de Madrid e Botafogo disputam diretamente as vagas, enquanto o Seattle Sounders corre por fora com chances remotas.

Igor Jesus em jogada durante PSG e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

De acordo com as regras do Mundial de Clubes da Fifa, jogadores e membros da comissão técnica que acumularem dois cartões amarelos em partidas diferentes são automaticamente suspensos da partida seguinte. Os cartões só são zerados após as quartas de final.

Pendurados Grupo B

🟨 Botafogo

Alexander Barboza

Joaquín Correa

Gregore

Cuiabano

🟨 PSG

Fabián Ruiz

Marquinhos

🟨 Atlético de Madrid

Giuliano Simeone

Le Normand

Renildo Mandava

Ángel Correa

Koke

Rodrigo De Paul

Conor Gallagher

🟨 Seattle Sounders

Paul Rothrock

Nouhou Tolo

Jackson Ragen

🔢 Situação do Grupo B

Botafogo (6 pts | saldo +2): Classifica com vitória, empate, derrota por até 2 gols, ou até derrota por 3 gols desde que o PSG não vença.

Paris Saint-Germain (3 pts | saldo +3):

Avança com vitória, empate e tropeço do Atlético, ou derrota por até 2 gols com vitória do Botafogo.

Atlético de Madrid (3 pts | saldo -2):

Precisa vencer e torcer por tropeço do PSG; ou empatar com derrota do PSG; ou vencer por 3 ou mais gols e contar com vitória do PSG.

Seattle Sounders (0 pt | saldo -3):

Só se classifica se vencer o PSG por 3 gols de diferença e o Atlético perder do Botafogo.

📅 Jogos da rodada – 23/06, às 16h (de Brasília)

Seattle Sounders x PSG – Seattle Field

Atlético de Madrid x Botafogo – Rose Bowl

Com vagas nas oitavas e nas quartas em disputa, a atenção dos técnicos também estará voltada ao banco de reservas — qualquer advertência hoje pode ser decisiva no restante da campanha.