AO VIVO: Botafogo se prepara para ‘final’ contra Atlético de Madrid pelo Mundial

PASADENA (EUA) - O Botafogo se prepara para encarar o Atlético de Madrid pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. A bola está programada para rolar às 16 horas, horário de Brasília, no mítico estádio Rose Bowl, onde o Brasil foi tetra e onde o próprio Glorioso venceu o PSG, campeão da Europa, na última quinta (19).

Líder do grupo B com seis pontos, o Botafogo estará classificado, em primeiro lugar, para a próxima fase do torneio, caso vença ou empate com o Atlético. Caso perca por até dois gols, ainda assim se classificará, mas em segundo. Se perder por três gols ou mais, o Alvinegro precisará torcer para que o Paris Saint-Germain não vença o Sounders, em Seattle.

Diferentemente da primeira rodada, quando PSG e Atlético de Madrid se enfrentaram sob um forte sol em Pasadena, o clima do jogo de hoje será bem mais ameno. Pela manhã, a temperatura local era de 17°C, com sol entre nuvens.

Dia amanhece entre nuvens, na Califórnia (Marcio Dolzan/Lance!)

O que dizem as cartas?

Esta segunda-feira (23), movimentou as cartas do vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, com grandes jogos do Mundial de Clubes: Atlético de Madrid x Botafogo e Inter Miami x Palmeiras. O tarólogo mexeu seu baralho e contou aos espectadores o que vem pela frente para os brasileiros no Mundial. Leia a matéria aqui.

Olho nos cartões

De acordo com as regras do Mundial de Clubes da Fifa, jogadores e membros da comissão técnica que acumularem dois cartões amarelos em partidas diferentes são automaticamente suspensos da partida seguinte. Os cartões só são zerados após as quartas de final. Veja aqui quem está pendurado no Botafogo.