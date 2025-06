Leroy Sané deixa o Bayern e é anunciado pelo Galatasaray

Leroy Sané é o novo jogador do Galatasaray. Depois de dias de negociações, o atleta escolheu deixar o Bayern de Munique e foi anunciado na tarde desta quinta-feira (12) como a nova contratação do clube turco, recebendo a camisa 10.

O vínculo entre as partes terá duração de três anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2028. Conforme divulgado pela própria diretoria, o alemão receberá um salário anual de 9 milhões de euros (R$ 57,7 milhões na cotação atual), além de um bônus de fidelidade a cada temporada, que valerá mais 33% do valor dos vencimentos principais.

Sané chegou a ser relacionado pelo Bayern para a disputa do Mundial de Clubes. Entretanto, não viajou com a delegação para os Estados Unidos e pegou um voo para Istambul, onde formalizou o acordo com os turcos. Ainda assim, irá para a América do Norte e se juntará ao elenco para os compromissos até o fim de junho; mesmo se a equipe avançar pelo menos às quartas de final, não disputará os jogos do calendário de julho.

- Depois de cinco anos intensos em Munique, decidi começar um novo capítulo na próxima temporada. Tenho muito orgulho de ter vestido a camisa do melhor e maior clube da Alemanha por mais de 200 partidas e sempre guardarei com carinho os títulos que conquistamos juntos. Obrigado ao clube, à comissão técnica, a todos nos bastidores, aos meus companheiros de equipe e, especialmente, a vocês, torcedores, pelo tempo que compartilhamos e pelas memórias que criamos. Serei eternamente grato pelo meu tempo no Bayern - escreveu o jogador.

🔢 Números de Sané, novo contratado do Galatasaray, pelo Bayern

⚽ 220 jogos

🥅 61 gols

📤 55 assistências

🏆 Títulos: Supercopa da Uefa de 2020; Mundial de Clubes de 2020; Bundesligas de 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25; Supercopas da Alemanha de 2021 e 2022

