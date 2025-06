Astro da Itália pode ser substituto de Antony no Real Betis

O Real Betis está de olho em Federico Chiesa como possível reforço de peso para a próxima temporada. O atacante italiano, atualmente no Liverpool, perdeu espaço em Anfield após um ano marcado por lesões e poucos minutos em campo. Com a saída de Antony, o ex-Juventus pode ser a oportunidade que o time da Andaluzia procura.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Chiesa foi titular apenas uma vez em seis partidas pela Premier League e parece disposto a buscar novos ares para retomar sua carreira. O Betis, que tenta manter Antony após um bom empréstimo, começa a considerar Chiesa como plano B caso a negociação com o Manchester United não avance.

continua após a publicidade

Chiesa em pré-jogo pelo Liverpool (Foto: AFP)

Antony brilhou pelo clube espanhol na temporada passada, sendo peça-chave na campanha até a final da Conference League, perdida para o Chelsea. Porém, sem recursos para adquiri-lo em definitivo, o Betis vê sua permanência como improvável.

Caso não consiga Antony, o clube andaluz pretende investir em Chiesa, que também desperta interesse de clubes da Série A italiana, incluindo o Milan. O ex-jogador da Juventus e Fiorentina perdeu espaço na seleção da Itália e enxerga uma mudança de clube como oportunidade para recuperar seu lugar visando a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Antony em outros times: Juventus e Leverkusen monitoram o brasileiro

Apesar de ser o alvo principal do Betis, Antony - que teve uma passagem marcante por empréstimo no clube espanhol - dificilmente retornará ao time de Manuel Pellegrini. O brasileiro voltará ao Manchester United após uma excelente campanha que levou o Betis à final da Conference League. No entanto, sem recursos para comprá-lo em definitivo, o clube espanhol deve buscar alternativas.

Sem espaço nos planos do novo técnico Rúben Amorim, Antony pode ser colocado no mercado. A Juventus aparece como forte candidata a sua contratação, enquanto o Bayer Leverkusen também monitora a situação, especialmente após a chegada de Erik ten Hag, seu antigo treinador no United.

Com contrato até 2027 e um salário alto, o Manchester United estaria disposto a negociá-lo por cerca de 35 milhões de libras (aproximadamente R$ 228 milhões). A possível venda do brasileiro ajudaria o clube inglês a reduzir a folha salarial e abrir espaço para novas contratações.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.