Mesmo após quase 24 horas, a lesão de Jamal Musiala continua em alta no Mundial de Clubes. Após comentários de Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, o tópico ganhou outro ponto de vista na discussão com Thibaut Courtois, arqueiro do Real Madrid. A seguir, o Lance! contextualiza o caso.

Em confronto com o PSG, pelas quartas de final do Mundial, o camisa 42 sofreu uma fratura na fíbula esquerda e lesões ligamentares, e deve ficar afastado dos gramados por quatro a cinco meses. O lance foi o último da etapa inicial do duelo. Em jogada na linha de fundo, Musiala tentou colocar o pé esquerdo na bola, e o goleiro Gianluigi Donnarumma se jogou para buscar a bola, mas na queda, pressionou a perna do oponente. O alemão acusou as dores na queda, e a reação dos atletas ao redor foi de desespero ao ver a cena.

Repercussão do caso Musiala 🚑

Para Neuer, o goleiro do PSG foi imprudente no lance e não considerou o risco de lesão no adversário. Na zona mista pós-jogo, o alemão aproveitou a oportunidade para esclarecer o caso na sua visão.

— É uma situação em que você não precisa entrar assim! É arriscado. Ele (Donnarumma) está disposto a aceitar o risco de machucar o adversário — disse Neuer à Sky Sports.

— Fui até Donnarumma e perguntei: "Você não quer ir ver o nosso jogador (Musiala)?". É justo, uma questão de respeito, ir lá e desejar tudo de bom ao garoto. E ele fez isso. A justiça sempre faz parte. Eu teria reagido de forma diferente — completou.

Na rinha entre os melhores goleiros do mundo, um terceiro personagem veio à tona: Courtois. O belga já havia feito a diferença a para o Real Madrid, na vitória por 3 a 2, carimbando a vaga de último semifinalista do Mundial. Após a partida, ele defendeu o "responsável" pela lesão de Musiala.

— As pessoas culpando Donnarumma pela lesão de Musiala me parece excessivo. Os goleiros vão atrás da bola. Os atacantes também não se seguram quando vão direto na nossa cara. É só azar — explicou seu ponto.