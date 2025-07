Após a eliminação do Borussia Dortmund nas quartas de final do Mundial de Clubes para o Real Madrid, o técnico Niko Kovac fez duras críticas às condições da competição nos Estados Unidos e pediu à Fifa que priorize o bem-estar dos jogadores na Copa do Mundo de 2026. O principal ponto de sua reclamação foram os horários de início das partidas e a qualidade do gramado do MetLife Stadium, palco da final do Mundial.

Apesar de reconhecer a superioridade do Real Madrid na derrota por 3 a 2, Kovac não deixou de levantar importantes questionamentos sobre as condições enfrentadas por seus atletas. O Borussia Dortmund teve jogos agendados para o meio-dia e a tarde em Cincinnati, durante a fase de grupos, onde as temperaturas se aproximaram dos 38°C. No confronto contra o Real Madrid em Nova Jersey, as temperaturas foram um pouco mais amenas, mas ainda assim elevadas ao nível do campo.

- O torneio precisa de algumas adaptações em algumas áreas [...] Um ponto importante, na minha opinião, é a hora de início da partida. Os jogadores não deveriam ter que trabalhar sob o sol do meio-dia quando está tão quente que você nem deveria sair de casa. Nessas condições, esses jogadores tiveram que dar o seu melhor. Veremos no próximo ano (como eles farão isso) na Copa do Mundo. Realmente temos que considerar os jogadores - disse Kovac.

- Jogamos duas vezes em Cincinnati — a primeira vez às 12h e a segunda às 15h. Tivemos temperaturas no campo que giravam em torno de 45°C. Então você pode imaginar, quando está correndo, não é bom. Hoje estava 35°C — não muito melhor. Eu sugeriria horários de início mais tarde. Como torcedor, você quer ver um futebol emocionante, de ataque e defesa. Quando está muito quente, é difícil jogar esse futebol - completou.

Niko Kovac, treinador do Borussia Dortmund, fez críticas ao Mundial de Clubes e pediu mudanças para Copa do Mundo de 2026 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Críticas de Nico Kovac ao gramado do MetLife Stadium

Além do calor, Kovac expressou sua frustração com a qualidade do gramado do MetLife Stadium, afirmando que não estava à altura dos outros campos da competição ou da qualidade a que seus jogadores estão acostumados na Alemanha. Ele até brincou que a grama tinha o comprimento de um putting green de golfe (área do campo de golfe mais próxima do buraco).

- Posso comparar este campo com dois campos em Cincinnati e Atlanta. A qualidade da grama é diferente dos outros estádios. Dá para praticar putting aqui. É muito curto. Esta não é a grama que estamos acostumados a jogar na Bundesliga. A irrigação não foi boa o suficiente. No geral, para um futebol de alta velocidade, você precisa das condições climáticas certas, mas também quando (o campo) está muito seco... é inacreditável, está pegajoso, não consigo explicar. Se você for lá e testar, verá - explicou o croata.

Na primeira partida do torneio no MetLife Stadium, os técnicos de Porto e Palmeiras, além do atacante Estêvão, já haviam criticado o gramado após o empate entre as duas equipes. O MetLife Stadium sediará, no total, oito jogos do Mundial de Clubes, incluindo as duas semifinais e a final, antes de receber a final da Copa do Mundo masculina no próximo verão, em um torneio que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá e México.

