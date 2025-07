🚨 ALERTA DE GATILHO! O conteúdo a seguir contém imagens fortes e pode gerar gatilho.

Jamal Musiala, astro do Bayern de Munique, protagonizou uma cena dura no Mundial de Clubes. Em confronto com o PSG, pelas quartas de final da competição, o meia-atacante sofreu uma possível fratura no pé esquerdo após dividida.

O lance foi o último da etapa inicial do confronto. Em jogada na linha de fundo, Musiala tentou colocar o pé esquerdo na bola, e o goleiro Donnarumma se jogou para buscar a bola, mas na queda, pressionou a perna do oponente. O alemão acusou as dores na queda, e a reação dos atletas ao redor foi de desespero ao ver a cena.

Após o choque com o arqueiro italiano, Jamal foi atendido pelos médicos e retirado do gramado do MercedesBenz Stadium imediatamente para receber cuidados mais específicos. Na volta do intervalo, o técnico Vincent Kompany colocou Serge Gnabry no lugar do central.

👀 Veja abaixo o lance e as imagens da lesão de Musiala, do Bayern, no Mundial:

Musiala e Donnarumma dividem bola em jogo entre Bayern e PSG, pelo Mundial (Foto: Reprodução)

O clube ainda não confirmou a gravidade da lesão, mas estima-se que tenha acontecido uma fratura devido à posição da perna no lance. Após Musiala deixar o gramado, o clube mandou um recado ao atleta.

O duelo entre PSG e Bayern de Munique é válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Quem avançar enfrenta o vencedor de Real Madrid x Borussia Dortmund, que se enfrentam às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York (EUA).

