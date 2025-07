Neuer ataca jogador do PSG após lesão de Musiala: ‘Questão de respeito’

Jamal Musiala, astro do Bayern de Munique, sofreu uma lesão gravíssima no pé esquerdo após dividida com Donnaruma na partida entre PSG e Bayern de Munique, pelas quarta de final do Mundial de Clubes. O lance gerou repercussão de jogadores e dirigentes após a partida, incluindo Neuer e Max Eberl, que criticaram o goleiro italiano.

— É uma situação em que você não precisa entrar assim! É arriscado. Ele (Donnarumma) está disposto a aceitar o risco de machucar o adversário — disse Neuer à Sky Sports.

Após a lesão, o árbitro apitou o fim do primeiro tempo, e Donnaruma foi correndo para o vestiário aos prantos. O goleiro não foi falar com Musiala, e essa atitude gerou a revolta de Neuer.

— Fui até Donnarumma e perguntei: ‘Você não quer ir ver o nosso jogador (Musiala)?’. É justo, uma questão de respeito, ir lá e desejar tudo de bom ao garoto. E ele fez isso. (saiu andando) A justiça sempre faz parte. Eu teria reagido de forma diferente — completou o goleiro alemão.

Donnaruma também sofreu críticas de Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique

— Se eu pular na perna de alguém que estiver correndo, pesando 100 quilos, há um alto risco de algo acontecer. Não acho que ele (Donnarumma) tenha feito isso intencionalmente, mas também não estava tomando nenhuma precaução — afirmou Max Eberl à Sky Sports.

O Bayern de Munique aindanão atualizou a situação médica de Musiala, que deve ter fraturado o pé.

Musiala sofreu grave lesão na partida contra o PSG (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Como foi a partida entre PSG e Bayern de Munique?

Em jogo brigado com uma lesão feia e duas expulsões, o PSG venceu o Bayern de Munique por 2 a 0 e avançou à semifinal do Mundial de Clubes. O jogo foi realizado neste sábado (5), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), e teve gols de Doué e Dembélé. Com domínio das ações do Bayern, os franceses foram mais efetivos e garantiram a classificação.

