Em jogo com emoção até o apito final, o Real Madrid eliminou o Borussia Dortmund em vitória por 3 a 2 e é o último semifinalista do Mundial de Clubes. Em Nova York, a equipe de Xabi Alonso dominava os aurinegros e fez 2 a 0 com apenas 20 minutos de jogo, com gols de Gonzalo García e Fran García; em acréscimos malucos, Beier descontou, Mbappé fez o terceiro merengue em voleio lindo, e Guirassy recolocou vida no confronto, mas o tempo impediu a reação e permitiu a qualificação dos espanhóis.

Com o triunfo, o Real classificou-se para a semifinal do Mundial e embolsou mais de R$ 120 milhões às contas. Agora, tem pela frente um grande desafio: o PSG de Luis Enrique, atual campeão europeu, na quarta-feira (9), em busca de um lugar na decisão intercontinental.

👀 Como foi o jogo?

Ousado, o Borussia iniciou a partida em ritmo positivo e quase anotou o primeiro aos 5'. Pisando na linha de fundo, Svensson cruzou bola na medida para Brandt, que antecipou a marcação, mas testou para fora. No lance seguinte, o Real respondeu em esticada rápida para Fran García, que cruzou rasteiro na segunda trave, mas Gonzalo García errou o tempo da bola e não conseguiu a finalização.

Apesar da empolgação inicial, os alemães logo viram a animação derreter. Aos 9', em jogada pelo lado esquerdo, Arda Güler teve liberdade suficiente para olhar, ameaçar e cruzar bola na medida. O iluminado Gonzalo García apareceu no meio da defesa sozinho e saltou para desviar com o pé direito, tirando de Kobel para inaugurar o marcador em Nova Jersey.

Dez minutos depois, veio o segundo golpe. Pela direita, Güler, Bellingham, Gonzalo e Alexander-Arnold trocaram passes, com o centroavante lançando o lateral-direito na linha de fundo. Arnold fez cruzamento para trás, Vini Jr passou da bola, e Fran García fechou a área para finalizar firme, de primeira, ampliando o placar. De lateral a lateral, o Madrid dominava o confronto, e chegou a ter chance de ampliar com Vini Jr, que errou cavadinha de longe após ver Kobel adiantado. O primeiro tempo foi de puro controle merengue e não teve novas emoções.

Gonzalo García bate para marcar gol pelo Real Madrid sobre o Borussia Dortmund (Foto: Angela Weiss/AFP)

As alterações feitas por Niko Kovac no intervalo mudaram um pouco o ímpeto aurinegro. Logo no segundo minuto da etapa final, Nmecha e Beier, frescos no duelo, criaram dinâmica boa pelo lado esquerdo, mas Huijsen impediu o gol de Guirassy. Aos 12', Brandt apareceu solto pelo meio após erro de saída, mas a finalização saiu longe da meta de Courtois. Beier apareceu novamente, três minutos depois, em jogada de velocidade, mas a finalização saiu fraca e foi nas mãos do belga.

As chances empilhadas levaram o Real a acordar. Em contra-ataque, Gonzalo tentou cruzamento, mas a zaga cortou; no rebote, Bellingham ajeitou na medida e Tchouaméni acertou lindo chute no travessão. A jogada, contudo, foi parada posteriormente por impedimento de Vini Jr na origem. Com o placar favorável, Xabi Alonso sacou Vini, Arnold e Bellingham para dar minutos a Mbappé e levar o torcedor à loucura com a entrada de Modric.

O craque francês tentou balançar as redes em algumas ocasiões, mas parou em um ferrolho forte do Dortmund e, aos 29', em grande defesa de Kobel. O Borussia parecia ter dificuldades para impor seu ritmo, mas voltou à vida aos 47': Ryerson cruzou, Rüdiger cortou mal, e no rebote, Beier dominou e pegou sem deixar cair. O chute foi lento, mas preciso o suficiente para sair do alcance de Courtois.

Kylian Mbappé dá lindo voleio para marcar gol pelo Real Madrid sobre o Borussia (Foto: Franck Fife/AFP)

Imediatamente, o susto fez o Real acordar e anotar o terceiro. No lance seguinte, Arda Güler recebeu de Rodrygo, cruzou na segunda trave, e Mbappé acertou um lindo voleio para marcar o terceiro dos Merengues. O que parecia estar tranquilo, todavia, voltou a virar desespero espanhol: Guirassy foi lançado no ataque, ganhou da zaga na trombada e foi puxado por Huijsen. O árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel apontou para a marca da cal e expulsou o defensor hispano-holandês. Na cobrança da penalidade, o artilheiro aurinegro encheu o pé e diminuiu o placar.

As chamas da esperança tomaram conta do ambiente em Nova York. A última bola caiu nos pés de Yan Couto, que cruzou na área. Sabitzer dominou com o peito e bateu no canto direito baixo, mas Courtois, em mais um de seus milagres na carreira, voou para espalmar, e segurar, em dois tempos, não só a bola, mas a classificação do Real Madrid à semifinal do Mundial, derretendo o sonho do Dortmund.

🌌 O que vem por aí?

O Borussia agora retorna à Alemanha para curtir poucos dias de férias e dar início à pré-temporada. O Real, por sua vez, segue no torneio e volta a campo em quatro dias. Na quarta-feira (9), o time enfrenta o PSG, que eliminou o Bayern de Munique, buscando a vaga na decisão. A bola rola para o clássico europeu às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA).

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 3x2 Borussia Dortmund

Quartas de final - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: sábado, 5 de julho de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA)

🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel-BRA (árbitro); Danilo Ricardo Simon Manis-BRA e Rafael da Silva Alves-BRA (auxiliares); Cristian Garay-CHI (quarto árbitro); Nicolás Gallo-COL e Guillermo Pacheco-MEX (VAR)

🥅 Gols: Gonzalo García (RMA - 10' 1T); Fran García (RMA - 20' 1T); Maximilian Beier (BVB - 47' 2T); Kylian Mbappé (RMA - 49' 2T); Serhou Guirassy (RMA - 52' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Kylian Mbappé (RMA); Pascal Gross e Yan Couto (BVB)

🟥 Cartões vermelhos: Dean Huijsen (RMA)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Dani Ceballos), Antonio Rüdiger, Dean Huijsen e Fran García; Aurélien Tchouaméni (Raúl Asencio); Federico Valverde, Jude Bellingham (Luka Modric) e Arda Güler; Vini Jr (Kylian Mbappé) e Gonzalo García (Rodrygo)



🟡⚫ Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac)

Gregor Kobel; Niklas Süle (Yan Couto), Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson e Daniel Svensson; Pascal Gross (Felix Nmecha), Marcel Sabitzer e Julian Brandt (Julien Duranville/Carney Chukwuemeka); Karim Adeyemi (Maximilian Beier) e Serhou Guirassy

