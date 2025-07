A temporada do Borussia Dortmund acabou no último sábado (5). Após a eliminação nas quartas de final do Mundial de Clubes para o Real Madrid, o brasileiro Yan Couto expôs o panorama do seu primeiro ano com a camisa do time alemão.

Em autoanálise, o lateral-direito fez um desabafo emocionado ao final da partida, revelando os desafios enfrentados vivenciados por ele no futebol alemão.

— Joguei quatro anos na Espanha, estava totalmente adaptado à língua, ao futebol, às pessoas. Fazer essa transição para a Alemanha, eu não esperava que seria tanta diferença, tanto em termos pessoais, de saber lidar com o frio, com as pessoas mais fechadas. Isso não é algo fácil, tem, sim, uma grande diferença. Eu já estava muito adaptado à Espanha, meus pais moram lá. Vir para a Alemanha, morar sozinho — disse Yan ao "SporTV".

— Ainda tive as lesões, foi um momento bem difícil da minha carreira, muita gente às vezes comenta "cadê o Yan Couto? Por onde ele está?". Não é fácil mesmo, por isso acho que muitos brasileiros já não vão para a Alemanha. É um desafio para mim, tenho que lidar com isso, quero dar o meu melhor para voltar ao melhor momento da minha carreira e poder voltar para a Seleção — completou.

Em sua temporada de estreia pelo Dortmund, Yan realizou 35 jogos, 12 como titular: sem marcar gols e com apenas uma assistência registrada. Além disso, o brasileiro enfrentou contratempos físicos, com duas lesões musculares que o afastaram de sete partidas, totalizando 39 dias fora dos gramados.

⚪ Real Madrid 3x2 Borussia Dortmund ⚫🟡

Em jogo com emoção até o apito final, o Real Madrid eliminou o Borussia Dortmund em vitória por 3 a 2 e é o último semifinalista do Mundial de Clubes. Em Nova York, a equipe de Xabi Alonso dominava os aurinegros e fez 2 a 0 em 20 minutos de jogo, com gols de Gonzalo García e Fran García; em acréscimos malucos, Beier descontou, Mbappé fez o terceiro merengue em voleio lindo, e Guirassy recolocou vida no confronto, mas o tempo impediu a reação e permitiu a qualificação dos espanhóis.