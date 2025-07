Na manhã deste domingo (6), Javier Tebas, presidente de La Liga, fez duras críticas ao Mundial de Clubes em publicação no 'X'. O principal motivo do pronunciamento do mandatário, que já tinha se mostrado contrario à competição anteriormente, foi a queda brusca do preço dos ingressos para a partida entre Fluminense e Chelsea.

O calendário, os discursos contraditórios dos jogadores e os problemas com receitas de televisão também foram alvos do post de Javier Tebas.

— Um Mundial de Clubes verdadeiramente absurdo: jogadores e ligas em desacordo, calendários destruídos e um ecossistema do futebol profissional severamente danificado, com centenas de milhares de funcionários afetados. Quanto à receita televisiva e aos patrocínios, tudo já foi dito; alguns são "puxados pela orelha". Para piorar, os preços dos ingressos estão despencando para "encher" os estádios, enquanto surgem problemas fiscais para jogadores e clubes. Poderia ser pior? Mesmo assim, há quem continue a vender a ideia de que foi um sucesso retumbante e que é o futuro do futebol. Que Deus nos livre desses indivíduos ilógicos, por favor —

Tebas anexou à publicação uma matéria do portal norte-americano New York Times, na qual é relatada que o valor do ingresso de Fluminense x Chelsea saiu de 473 dólares para 13 dólares em apenas 72 horas.

Raphinha, do Barcelona, também criticou o Mundial

Recentemente, o brasileiro Raphinha também criticou a realização do Mundial de Clubes neste momento da temporada.

— Então, muita gente fala que isso é desculpa, pode até ser, ou não. Mas eu acho que a gente ter que abrir mão das nossas férias por obrigação é muito complicado porque é de direito nosso, todo mundo está de acordo e todo mundo merece pelo menos um mês de férias, três semanas que seja. E muitos deles que estão jogando o Mundial não vão ter nem três semanas, nem um mês — disse o jogador do Barcelona.