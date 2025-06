AO VIVO: acompanhe o dia do Palmeiras direto dos EUA

GREENSBORO (EUA) - O Palmeiras segue em preparação nesta terça-feira (17) para enfrentar o Al Ahly, do Egito, na 2ª rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa. A bola rola às 13h desta quinta-feira (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

06h40: Quanto o Palmeiras já faturou com o Mundial de Clubes?

A Fifa distribuirá US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões) em premiações, divididas entre cotas fixas de participação e bônus por desempenho esportivo. O Palmeiras já faturou cerca e US$ 16,21 milhões (R$ 89 milhões). O Alviverde ainda pode ganhar até mais US$ 4 milhões (R$ 22 milhões), caso vença as outras duas partidas na fase de grupos. Matéria completa aqui.

