Um dos fatores que fizeram o Palmeiras ser superior ao Porto na estreia das equipes no Mundial foi o aspecto físico. Enquanto os europeus chegaram ao confronto no fim da temporada, a equipe comandada por Abel Ferreira desembarcou nos Estados Unidos no auge da forma física, com os 29 jogadores selecionados à disposição.

Ao longo do ano, a comissão técnica, em conjunto com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube, desenvolveu trabalhos individuais personalizados para cada atleta, visando preparar o elenco para a principal competição do calendário.

Um desses casos é o do atacante Paulinho. Contratado na última janela de transferências, o jogador chegou à Academia de Futebol após realizar uma cirurgia na perna e precisou de pouco mais de quatro meses de recuperação até estrear com a camisa alviverde. Mesmo liberado, ele ainda realiza um trabalho específico de fortalecimento e atuou como "coringa" nas atividades da equipe nas dependências da Carolina do Norte, sede do clube nos Estados Unidos.

- É por isso que estamos trabalhando, para ele estar o melhor possível no Mundial. É um jogador que teve lesão grave, recuperação chata. Desde o início da temporada estamos fazendo essa gestão. Uma gestão necessária. Em termos de cronograma, depois do São Paulo, sabíamos que demoraria mais uns dias para ele se recuperar dentro dessa rotina maluca - disse João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, após vitória sobre o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro.

Palmeiras recria Academia de Futebol na Carolina do Norte

Já no Grandover Spa & Resort, onde o clube está hospedado durante a fase de grupos do Mundial, a diretoria reservou um andar inteiro para replicar o NSP na Carolina do Norte. Além do setor de saúde e performance, o local conta com rouparia, sala de análise tática, espaço reservado para Abel e sua comissão, refeitório privativo, área administrativa e salão de jogos.

Pessoas ligadas ao departamento de futebol afirmaram à reportagem que a direção do Palmeiras se surpreendeu positivamente com a estrutura encontrada na cidade de Greensboro, que permitiu ao clube realizar deslocamentos curtos, manter a privacidade durante a preparação e contar com um aeroporto com capacidade para receber o elenco nos deslocamentos internos pelo país.

Espaço destinado ao Palmeiras em Greensboro, na Carolina do Norte, sede do clube no Mundial (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

O planejamento assertivo, apesar do vice-campeonato paulista para o maior rival, aliado às boas condições de preparação encontradas na Carolina do Norte, foi fundamental para o Palmeiras controlar as ações contra o Porto. Ao todo, o Alviverde levou vantagem na posse de bola, no número de finalizações e nos passes trocados.

- Realmente foi um jogo intenso, e acho que também vale ressaltar essa parte física, porque o Palmeiras hoje realmente acabou o jogo bem, olhando assim o Porto com bastante jogador com câimbra, então isso também a gente tem que destacar a parte física que faz toda a diferença ainda mais nesse tipo de campeonato, que é curto, muitos jogos, e acho que é uma coisa que tem que se valorizar, e agora é seguir descansando para quinta-feira tem mais - disse Weverton, na zona mista do MetLife Stadium, após empate sem gols com o Porto.

Com o intuito de manter o condicionamento, o Palmeiras retornou a Greensboro e treinou no fim da tarde desta segunda-feira (16). Na próxima quinta-feira (19), o Verdão volta a campo diante do Al Ahly, no mesmo palco da estreia, com a missão de vencer para encaminhar a classificação às oitavas de final do Mundial.